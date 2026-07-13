台師大前進三星國中辦營隊 引導學生辨識網路資訊

國立台灣師範大學大眾傳播研究所今天起在宜蘭三星國中舉辦媒體素養營，透過情境模擬、案例分析及互動教學，引導學生辨識資訊真偽，培養面對網路詐騙、霸凌應對能力。

「2026台師大媒體素養營－星媒蔥明學」今天起至15日在三星國中舉辦，台師大大傳所特聘教授陳炳宏表示，國人平均每天使用網路超過4小時，在數位生活普及時代，希望三星國中學生能透過營隊認識數位隱私重要性，建立正確網路使用觀念，提升保護個人資料及辨識數位風險能力。

營隊總召、大傳所碩2研究生陳竑志指出，從營隊前期調查發現，中學生普遍高度依賴社群媒體及短影音平台，但對於演算法推播內容、網路詐騙及霸凌事件辨識能力仍有提升空間；課程將引導學生學習辨識真偽、了解演算法對資訊接收的影響，提升數位時代不可或缺媒體素養。

三星國中教務主任林琮昱受訪說，過去學生放學後留在學校大多從事運動，現在則常見學生聚在教室用手機「刷」短影音或玩網路遊戲，期盼透過這次營隊，讓學生學習在網路世界中留意個人資料，並提升辨識網路資訊能力，建立正確、安全的網路使用觀念。