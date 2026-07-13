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竹縣弱勢學子電腦補助首納國中生 最高補助1.2萬元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
因應教育數位化、線上學習的需求普及，新竹縣政府115年度的「低收入戶及中低收入戶電腦設備購置補助計畫」擴大補助範圍，首度開放國中生申請。圖／縣府提供
因應教育數位化、線上學習的需求普及，新竹縣政府115年度的「低收入戶及中低收入戶電腦設備購置補助計畫」擴大補助範圍，首度開放國中生申請。圖／縣府提供

因應教育數位化、線上學習的需求普及，新竹縣政府115年度的「低收入戶及中低收入戶電腦設備購置補助計畫」擴大補助範圍，首度開放國中生申請，申請對象從過去高中職以上擴大到「國中生」，呼籲符合資格者即日起到9月30日提出申請，最高補助1萬2千元。

縣長楊文科表示，線上做作業、查資料是現代學生的日常，縣府從2023年起，每年運用新竹縣公益彩券盈餘分配基金，並結合臺灣集中保管結算所股份有限公司的挹注資源，補助經濟弱勢家庭的學子購置電腦，縮短數位學習的落差，落實數位教育向下札根，今年首度開放國中生申請。

社會處說明，補助項目包含電腦主機與顯示設備（須含全新桌上型電腦或筆記型電腦，平板電腦則不予補助）、電腦軟體及其他電腦周邊硬體設備，凡是新竹縣列冊的低收入戶或中低收入戶，且家中有就讀教育部承認的國中、高中職或大學在學生（含當年應屆畢業生），且近3年未曾申請本項補助者皆可提出申請，每戶以1人為限，依受理先後順序辦理審查，最多可補助24名。

社會處長陳欣怡希望藉這個計畫協助弱勢學子，更好地藉由資通訊設備學習、準備升學及發展專長。為了培養學子的軟實力與回饋社會的精神，有意申請的學生們，在送件前參與滿8小時的「志願服務」或新竹縣政府辦理的「青年培力、職場體驗」等課程活動。透過實際行動參與社會，不僅能充實自我、培養團隊合作與職場力，更讓這筆補助款變得加倍有意義。

社會處提醒符合資格且有意申請者，請於9月30日前檢附申請資料，親送或郵寄至社會處社會救助及社工科辦理，申請人需通過核准才可購置電腦並辦理請款。

有關補助申請審核、請款應備文件及注意事項等資訊，可至社會處網站詳閱，或洽詢社會處社會救助及社工科（03-5518101分機3237）。

申請對象從過去「高中職以上」擴大到「國中生」，呼籲符合資格者即日起到9月30日提出申請，最高補助1萬2千元。圖／縣府提供
申請對象從過去「高中職以上」擴大到「國中生」，呼籲符合資格者即日起到9月30日提出申請，最高補助1萬2千元。圖／縣府提供

低收入戶 新竹 楊文科

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