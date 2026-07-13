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學生都道歉了仍翻不了案 嘉義校園性平案老師求償60萬敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
教師拿學生道歉訊息求償60萬，嘉院判敗訴。聯合報系資料照
教師拿學生道歉訊息求償60萬，嘉院判敗訴。聯合報系資料照

嘉義縣某國小前約聘教師因遭學生申訴性騷擾，被學校中止聘約且1年不得聘任。事後學生曾傳訊道歉，甚至表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，教師認為足以證明遭誣陷，提告學生及家長連帶求償60萬元。不過嘉義地方法院認為，學生事後的道歉內容不足以推翻性平調查結果，也無法證明當初是故意捏造事實，因此駁回教師請求，全案仍可上訴。

判決指出，原告原為嘉義縣某國小約聘教師，學生於2024年10月向學校提出性騷擾申訴，導致教師遭中止聘約、1年不得聘任，並須自費接受至少6小時心理諮商及8小時性平課程。教師主張，學生因不滿被要求參加英語演講比賽而心生怨懟，事後更主動傳訊息坦承「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，足以證明整起事件是惡意霸凌及虛構事實，因此向學生及其家長請求1年薪資損失50萬元及精神慰撫金10萬元，共計60萬元。

不過，法官審酌學校性別平等教育委員會調查報告發現，除提出申訴的學生外，調查小組另訪談多名學生，並綜合相關書證、物證及人證後，認定教師曾對申訴學生有摸頭、雙手搭肩、摟肩、側面環抱等行為，另對兩名男學生也有摸頭、摸肩等行為，部分行為均構成性騷擾；另有部分指控則認定不成立。

法官表示，校園性平申訴制度本來就是法律賦予被害人尋求救濟的管道，學生依法提出申訴，並非侵權行為。性平會調查也不是只採信單一學生說法，而是綜合相關證據後作成認定，因此無法僅因學生事後傳送道歉訊息，就反推當初申訴是故意虛構。

法院審理，學生事後道歉，也可能是得知教師遭中止聘約、1年不得聘任等處分後，認為後果超出原先預期，因此對事件表達歉意，尚不足以認定學生當初是故意捏造事實或惡意誣告。由於教師無法證明學生故意虛捏事實，學生申訴屬善意行使法律賦予的權利，不具侵權行為違法性，因此駁回教師求償60萬元之訴。

嘉義 性騷擾 教師

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