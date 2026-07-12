竹市建華高中改制完全中學並設華德福實驗班 正式核定並函報中央備查

因應116、117學年度高中入學高峰，新竹市府推動高中增班設校政策，市長高虹安宣布，市府已於7月1日已正式核定建華國中於116學年度改制為「建華高級中學（附設國中部）」，並同步函報教育部國民及學前教育署備查，預計於116學年度正式招生。

高虹安表示，面對全台少子化趨勢，竹市因科學園區產業發展帶動人口持續移入，市府自2023年起提前啟動高中量能整體盤點，今年2月13日宣布「教育三箭」，包括「建華國中改制完全中學並設置華德福實驗班」、「建功高中擴校增班」及「數位實驗高中招生名額增加」，透過短、中、長期並進策略，系統性建構竹市未來高中教育發展藍圖。

高虹安說明，建華高中改制作業自今年2月政策宣布後即全面啟動，3月成立「建華高級中等學校籌備處」，統籌改制相關規畫；3至5月完成改制計畫書研擬；6月完成初審及實地訪視複審；6月9日提送新竹市教育審議委員會審議通過；7月1日正式完成市府核定並函報教育部國教署備查，各項進度均依規畫推動。

教育處補充，建華高中改制案於完成市府核定後，依法函報教育部國教署辦理備查，屬法定行政程序之一，並非重新審核或重新核定程序。後續仍須提送8月竹苗區高級中等學校入學推動工作小組，以及10月免試入學委員會審議，納入116學年度招生簡章辦理。

教育處說明，建華高中預計於116學年度首屆招生，規畫設置普通科4班，共152名學生；另設華德福實驗班1班，共24名學生，合計5班、176個招生名額，將成為全國少數公立高中體系內設置華德福實驗教育班的示範學校。

在校舍整備方面，市府編列1億1814萬5085元辦理校內歷史建築第一棟修復工程，目前正進行工程發包作業，預計明年開工、117學年度完工啟用。校方已完成既有校舍空間盤點，116學年度可提供8間教室供高中部使用，確保首屆招生及教學需求無虞。

為完善建華高中改制所需教學環境，市府也已正式向教育部爭取建華改制所需校舍整建及設備補助經費約2億2600萬元，期待中央全額支持補助，中央地方共同投入教育建設，加速完成高中教學空間與設備整備。

建華國中校長蔡之浩表示，建華高中以AI為核心，整合產學資源，建構四大領航模組，包括「AI領航・智造未來」對接竹科，培養AI、物聯網與半導體實作力；「跨域優里卡・人文科技」融合科技藝術與數位策展；「全球領航・專題實踐」強化雙語溝通，探究SDGs與淨零議題；「心智解碼・全人優化」結合戶外教育與SEL，培養心理韌性及人文關懷。校內並規畫AI算力實驗室、VR／AR設備、創客自造中心、AI攝影棚及數位策展藝廊，提供學生從創意發想到原型製作、展示發表的完整實作環境，成就跨域AI人才。

因應116、117學年度高中入學高峰，新竹市長高虹安宣布，已於7月1日已正式核定建華國中於116學年度改制為「建華高級中學（附設國中部）」，並同步函報教育部國民及學前教育署備查。圖／新竹市政府提供

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