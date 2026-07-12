北市中正國中弦樂團勇奪澳洲國際音樂節金獎 開閉幕演出展現臺灣實力

臺北市中正國中弦樂團在指揮賴尚菁老師帶領下，由54位團員組成代表隊，參加 World Projects South Pacific 34th Australian International Music Festival，榮獲金獎（Gold Award），並成為本屆音樂節同時受邀於開幕及閉幕音樂會演出的團隊，以精湛演出展現臺灣青少年音樂教育的實力。

樂團甫抵達澳洲，即受邀擔綱開幕音樂會演出；競賽中則以優異的合奏默契、細膩的音樂詮釋與舞台表現獲得評審高度肯定，勇奪金獎。評審團更從眾多參賽隊伍中遴選出三組最具代表性的團隊，中正國中弦樂團名列其中，受邀登上閉幕音樂會舞台，為本次音樂節畫下精彩句點。

除了競賽與演出，團員們也參與國際大師班課程，向不同指揮大師學習音樂詮釋，並登上雪梨歌劇院演出，累積珍貴的國際舞台經驗。音樂節閉幕後，團員們更參加閉幕交流晚會（Closing Party），與來自世界各國的青年樂手互動交流，在音樂、文化與友誼中建立跨國連結，為此次澳洲之行留下難忘回憶。

此次澳洲國際音樂節，不僅讓中正國中弦樂團以金獎佳績站上國際舞台，更透過演出、學習與文化交流，拓展學生的國際視野，展現臺灣青少年世代的音樂實力與自信，也為臺灣音樂教育寫下精彩的一頁。

指揮賴尚菁老師於舞台中心引領中正國中弦樂團。圖片提供／北市中正國中弦樂團

頂住國際舞台壓力勇奪金獎！中正國中弦樂團全體師生於雪梨地標前留下一生難忘的榮耀。圖片提供／北市中正國中弦樂團

臺北市立中正國中弦樂團受邀於澳洲國際音樂節開幕音樂會演出。圖片提供／北市中正國中弦樂團