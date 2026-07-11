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柏村國小豎笛音樂會吹響跨世代樂章 阿公阿嬤的留聲機重現經典

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，透過豎笛演奏串聯台灣經典老歌、古典名曲，展現學生音樂學習成果，圖為金門高中黃以樂、黃以心、柏村國小黃以靚三姐妹聯合演出。圖／民眾提供
柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，透過豎笛演奏串聯台灣經典老歌、古典名曲，展現學生音樂學習成果，圖為金門高中黃以樂、黃以心、柏村國小黃以靚三姐妹聯合演出。圖／民眾提供

柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，以「時光傳song四季謠－阿公阿嬤的留聲機」為主題，透過豎笛演奏串聯台灣經典老歌、古典名曲與動漫電影配樂，展現學生音樂學習成果，也將學校多年推動的「老幼共學、老幼共融」教育理念化為一場跨世代音樂饗宴，吸引地方各界共襄盛舉。

校長許雪芳在致詞也表示，柏村國小近年已辦理21場老幼共學活動，邀請社區長者呂清福、謝東龍、呂媽定、吳安樂、呂國書等人擔任講師，將人生閱歷、生活智慧及在地文化傳承給下一代。今年音樂會以「阿公阿嬤的留聲機」為發想，希望孩子透過演奏長輩熟悉的歌曲，走進上一代的青春歲月，理解不同世代的情感與記憶，讓音樂成為世代交流的橋梁。

這場活動也是校長許雪芳退休前的最後一場活動，她也感動回顧豎笛隊發展歷程指出，洪筱媛老師返鄉接手團隊後，全心投入豎笛教育，帶領孩子一步步站上舞台，累積豐碩成果，8年來不僅為學校爭取多項榮譽，更培養學生自信與團隊合作精神，期許豎笛隊持續邁向下一個精彩8年。

演出曲目橫跨不同年代與風格，包括《望春風》、《茉莉花》、《南都夜曲》、《黃昏的故鄉》、《夜來香》等台灣經典歌曲，喚起長輩青春回憶；古典樂則演出《卡農》、《哈利路亞》、《威廉泰勒序曲》及《胡桃鉗進行曲》，展現學生演奏實力。

此外，《在那河彎處》、《海底世界》、《像我一樣的朋友》等電影與動畫配樂，也讓現場洋溢童趣與活力；壓軸則以《補破網》、《四季紅》、《西北雨》、《快樂的出航》大合奏掀起高潮，並以《娃娃國》、《伊比亞亞》安可曲為音樂會畫下圓滿句點。

校方表示，音樂會順利舉辦，感謝教育基金會、校友會總幹事謝金國及順濟宮媽祖勵學基金會長期支持豎笛隊發展，成為孩子追逐音樂夢想的重要後盾。

今天出席來賓包括前副縣長李文良、金防部副主任鄭明昌上校、教育處長黃雅芬、社教科長周祥敏、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖，以及立委陳玉珍辦公室主任董志謀等人，共同見證學生精彩演出，也為柏村國小老幼共融教育成果喝采。

柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，這場活動也是校長許雪芳退休前的最後一場活動，她在致詞時也感謝各界32年來的關照。圖／民眾提供
柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，這場活動也是校長許雪芳退休前的最後一場活動，她在致詞時也感謝各界32年來的關照。圖／民眾提供

柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，以「時光傳song四季謠－阿公阿嬤的留聲機」為主題，透過豎笛演奏串聯台灣經典老歌、古典名曲，圖為金湖國中吳柏毅、吳柏新、柏村國小吳家安三兄弟聯合演出。圖／民眾提供
柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，以「時光傳song四季謠－阿公阿嬤的留聲機」為主題，透過豎笛演奏串聯台灣經典老歌、古典名曲，圖為金湖國中吳柏毅、吳柏新、柏村國小吳家安三兄弟聯合演出。圖／民眾提供

柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，以「時光傳song四季謠－阿公阿嬤的留聲機」為主題，演出叫好又叫座，校長許雪芳（右一）上台與參與學生合影。圖／民眾提供
柏村國小今天舉辦115年豎笛音樂會，以「時光傳song四季謠－阿公阿嬤的留聲機」為主題，演出叫好又叫座，校長許雪芳（右一）上台與參與學生合影。圖／民眾提供

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