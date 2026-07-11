基隆增信義及西定國小公私協力托嬰中心 達成「一區一公托」目標
基隆市政府持續推動公共托育服務，今年新增仁愛區信義國小及安樂區西定國小2處公私協力托嬰中心，核定收托各30名嬰幼兒，已開放新生登記，基隆市公私協力托嬰中心暨社區公共托育家園增至8處，達成「一區一公托」第一階段目標。
新增信義國小及西定國小2處公私協力托嬰中心，自7月10日到20日受理入托申請登記，7月22日公告登記名單及相關作業資訊，7月24日於信義國小校區辦理公開直播抽籤。
本次登記對象為滿2足月以上至未滿2歲之嬰幼兒，且嬰幼兒本人及父母或法定代理人其中一方需設籍基隆市，申請人須備妥入托登記申請表、戶口名簿或近3個月內戶籍謄本影本，於每周一至周五上午7時30分至下午5時30分至托嬰中心辦理現場登記。
隨著2處公托加入服務行列，基隆市公私協力托嬰中心暨社區公共托育家園已從民國111年的3處增加至現有的8處，四年間成長至2.6倍，並正式達成「一區一公托」之第一階段目標。兩處新設公托皆核定收托30名嬰幼兒，並配置8名專業托育人員，採1比4照顧比例，提供優質且平價的公共托育服務。
市府兒少處長吳雨潔表示，為保障弱勢及特殊需求家庭之托育權益，招生計畫訂有優先收托機制及保障名額，優先對象包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、具原住民身分之嬰幼兒、發展遲緩或持有輕度身心障礙證明之嬰幼兒、嬰幼兒父母之一方為中度以上身心障礙者，以及育有三名以上子女之家戶等。
市長謝國樑說，照顧年輕家庭、打造友善育兒環境一直是市府的重要施政方向。完成「一區一公托」不僅代表公共托育資源更均衡地分布於各行政區，也讓更多家庭享有就近送托的便利。市府未來將持續朝全市24處公共托育據點的目標邁進，逐步擴充公共托育量能，成為市民育兒最堅實的後盾。
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