高中免試入學報到嘉中嘉女搶頂尖生 AI半導體課程招生特色決勝關鍵

韓劇「鐵拳教育」風靡全球，描述教育體制的困境，片中虛構的執法單位教權保護局整頓校園暴力、介入保護教師權益，讓民眾看了心有戚戚焉。台灣教師現今常面臨惡意投訴、霸凌，得對抗不講理的「宇振媽媽」、無止盡的行政調查，還要面對漫長的司法訴訟，讓不少老師萌生退意。 本文所提到的這起國小導師案，不只是親師衝突，更揭露校事會議、行政調查與家長上訴如何層層累積壓力。當愈來愈多教師擔心「下一個就是自己」，這場官司透露了那些老師都該知道的教權風險與制度現況？

2026-07-10 07:30