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高中免試入學報到嘉中嘉女搶頂尖生 AI半導體課程招生特色決勝關鍵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉女強化科技特色課程，設置AI電機科技實驗班及醫藥科技實驗班，安排學生赴成功大學半導體實驗室參訪。圖／截自嘉女臉書
嘉女強化科技特色課程，設置AI電機科技實驗班及醫藥科技實驗班，安排學生赴成功大學半導體實驗室參訪。圖／截自嘉女臉書

115學年度嘉義區高級中等學校免試入學完成放榜報到，共3658名學生錄取，招生名額3687人，錄取率99.2%。少子化人口外流，高中招生競爭愈趨激烈，2所百年名校國立嘉義高中、嘉義女子近年積極發展AI、半導體及跨域特色課程，爭取優秀學生，雙方招生競爭浮上檯面。

今年嘉中新生錄取成為熱議焦點，共15名女學生會考成績達5A8+以上、作文5級分。校方表示，15名學生來自嘉義、雲林等地，反映跨縣市招生成果，顯示特色課程獲得學生家長認同。嘉中近年積極布局科技教育，除數理資優班、語文資優班及科學班，2024年成立全台高中首創半導體實驗班，今年建置半導體教室啟用，校友、世界先進董事長方略及嘉市診所協會理事長王家麟捐助設置，提供學生半導體實作環境。半導體實驗班今年第3屆，加上音樂班、美術班男女兼收，吸引不少優秀女學生就讀。

嘉女強化科技特色課程，持續與台積電合作辦理半導體營隊，設置AI電機科技實驗班及醫藥科技實驗班，安排學生赴成功大學半導體實驗室參訪，強化與大學及產業鏈結，培養學生跨域能力與科技素養。嘉女去年首度開放特殊班招收男學生，共30人報到，包括AI電機科技實驗班、醫藥科技實驗班，以及數理資優班、人社資優班、舞蹈資優班等。其中超過3分之2男學生錄取成績達資優班或實驗班標準，展現招生成效。

嘉女日前舉辦新生表揚，頒獎學金給3位會考5A10+錄取新生。校方指出，近4個學年度5A學生人數維持穩定，今年除3名5A10+ 新生外，5A9+、5A8+學生也相當多，5A6+以上共有34人，占5A新生近六成，整體5A學生中逾八成屬高標成績，招生品質持續維持高水準。

教育界人士分析，少子化，明星高中不再僅憑傳統校譽吸引學生，而是透過AI、半導體、科學研究及跨域學習等特色課程建立差異化優勢。嘉中與嘉女近年同步加碼科技教育資源，從半導體實驗班、AI科技課程到產學合作，競逐頂尖學生態勢日益明顯。未來誰能持續深化特色課程、整合大學與產業資源，培育符合AI時代需求的人才，將是招生競爭重要關鍵。

嘉義高中建置半導體教室校慶開幕啟用，提供學生半導體實作環境，半導體實驗班今年第3屆。圖／聯合報系資料照
嘉義高中建置半導體教室校慶開幕啟用，提供學生半導體實作環境，半導體實驗班今年第3屆。圖／聯合報系資料照

嘉女 半導體 嘉義

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