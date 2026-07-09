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中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」 學童玩出自信與國際視野

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」，學童玩出自信與國際視野。中鋼／提供
中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」，學童玩出自信與國際視野。中鋼／提供

中鋼（2002）攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」，陪伴小港學童暑期探索多元智慧玩出自信與國際視野。

今年中鋼全能智慧王夏令育樂營課程，不僅融合英語、生活科技、藝術、桌遊及體能等多元領域，也採兼具動態及靜態活動安排，由小港國中專業師資團隊全程帶領，內容包括「Power Up！晨擊課」拳擊體適能、「Little Strategists小小策略家」桌遊、「Dance&Speak」英語舞蹈與「Act it Out」英語舞台戲劇表演，中鋼基金會也精心規畫「金屬藝術創作」課程。此外，育樂營的每堂課程皆融入雙語教學，讓學童在自然互動中提升英文語感與表達能力，也於團隊合作間培養溝通技巧及自信心。

小港國中校長鄭元順指出，中鋼不僅持續致力推廣減碳與永續發展，且不斷投入地方教育，讓學童不僅學習知識，更能體會企業對環境的責任與關懷。鄭校長感謝中鋼、中碳公司及中鋼基金會長期以來的關懷與付出，今年暑假讓小港地區學童能參加如此創新且具啟發性的營隊活動，從探索與遊戲中培養國際視野及在地認同，也為日後學習發展奠定紮實基礎。

中鋼公共事務處孫宏魁處長表示，教育是百年大計，舉辦全能智慧王育樂營，是中鋼落實企業社會責任及投入地方發展的具體實踐。孫處長也特別感謝小港國中籌備團隊的用心規劃，期許學童們在營隊中勇敢探索、快樂學習，參加營隊不僅收穫滿滿，回憶也是滿滿。

今年參加活動的吳同學分享，拳擊課雖然很累，但和同學一起練習很開心；明義國小林同學則提到，桌遊課讓他學會如何與同學討論策略，且持續練習英文下，口說能力進步很多；港和國小陳同學則提到，在老師的鼓勵下已能勇敢上台說英文，相當有成就感。此外，今年育樂營也融入環保與減碳理念，午餐採校內用餐並鼓勵自備餐具，而「金屬藝術創作」課程更以回收材料為主要素材，讓學童從手作中體驗循環經濟與資源再利用。

今年育樂營在學童們的熱情參與及歡笑聲中圓滿落幕，營隊活動不僅為孩子們留下難忘的學習旅程，也展現企業與學校攜手深耕地方教育的堅定承諾。展望未來，中鋼將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續深化教育扎根工作，以多元且具啟發性的課程與活動陪伴孩子勇敢追夢，邁向更寬廣的未來。

中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」，學童玩出自信與國際視野。中鋼／提供
中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」，學童玩出自信與國際視野。中鋼／提供

中碳 中鋼

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