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強！竹市18名國中生會考登全國榜首 高虹安今表揚送6000元禮券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市18名國中生會考榮登全國榜首，市長高虹安與師生、家長們大合影。圖／新竹市政府提供
新竹市18名國中生會考榮登全國榜首，市長高虹安與師生、家長們大合影。圖／新竹市政府提供

115年國中教育會考成績揭曉，竹市共有952名考生獲得5A以上佳績，約占全市考生兩成；其中18人取得5A10+及寫作測驗六級分，榮登全國榜首，市長高虹安今頒贈每人6000元圖書禮券公開表揚，肯定學生長期努力的成果。

高虹安表示，非常高興邀請18名榮登全國榜首的同學及家長來到市府接受表揚。因此，她特別選擇在市府第一會議室頒獎，因為這裡是平時召開市政會議、討論城市發展的重要場域，希望藉由這份儀式感，向同學們表達市府最高的祝賀，也期許大家未來都能成為推動社會進步的重要力量。

高虹安表示，培英國中學生陳碩賢透過反覆檢討錯題、勤練寫作補強國文；謝昀庭作文受挫後虛心接受建議、持續修正；郭品希在壓力來臨時透過跑步調適心情；黃光邑則未補習，憑藉自律規劃讀書進度，穩紮穩打迎戰會考，展現扎實的自主學習能力。

高虹安說，同樣來自培英的四名學生則在會考壓力中找到安定自己的方法。謝沛錞將迷惘化為每日可完成的小目標；張喬涵重新調整讀書計畫與作息，在家人陪伴下穩定步調；鄭亦涵不盲目追求刷題速度，而是相信日積月累的實力；呂沛穎則透過整理錯題、釐清疑問，逐步建立信心，證明穩定節奏就是成功的重要關鍵。

另外，光武國中學生柯正禹雖因受傷休養，仍依照規畫完成備考；鄭意霏在模擬考失利後，在師長與同儕支持下重新整理錯題、調整心態；黃玄至面對科學班高壓挑戰，學會在壓力中穩住自己；陳筱涵則保持旺盛好奇心，主動探索知識、勇於發問，展現持續精進的學習精神。

高虹安指出，曙光國中學生陳禹睿把每次段考與評量視為累積實力的機會；李侑芯、林思妘在成績起伏時沉著調整步調、找回學習節奏；邱凱恩善用下課時間主動向老師請益，透過每日一點一滴的累積，逐步厚植學習能力。

光華國中學生韓子程即使已錄取竹科實中科學班，仍不因此鬆懈，全力完成會考；康橋國際學校新竹校區學生陳喬米則在備考期間面對焦慮與懷疑，始終鼓勵自己堅持到底，最終交出亮眼成績，展現面對挑戰不輕言放棄的精神。

高虹安表示，免試入學錄取學生已於今日完成報到，即將迎接人生新的學習階段。也提醒若因個人生涯規畫或其他入學安排需放棄錄取資格，應於7月13日前依規定完成放棄手續，以維護自身升學權益。

高虹安

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