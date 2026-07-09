快訊

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 10日全台停班課一覽

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

聽新聞
0:00 / 0:00

承載半世紀回憶！鹿港國小老舊校舍重建 1.5億打造海港意象教室

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港國小兩棟校舍屋齡逾50年，雖歷經多次修繕，仍出現梁柱裂縫及漏水問題，縣府今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化鹿港國小兩棟校舍屋齡逾50年，雖歷經多次修繕，仍出現梁柱裂縫及漏水問題，縣府今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮。記者林敬家／攝影

彰化鹿港國小兩棟校舍屋齡逾50年，雖歷經多次修繕，仍出現梁柱裂縫及漏水問題，縣府今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮，縣府投入自籌經費1億5190萬元推動重建，規畫象徵「乘風破浪、勇往直前」的白色浪花新校舍，預計2028年中完工，提供12間嶄新教室。

彰化縣長王惠美表示，新建校舍規畫為地上3層建築，融入鹿港海港文化元素，外觀採白色浪花造型，象徵學生迎風向前、教育持續發展的精神，也展現縣府打造優質教育環境的決心。

她指出，鹿港國小仁愛樓及信義樓承載地方居民與校友多年回憶，但因主要結構老化，已影響使用安全，在議長謝典霖及縣議員支持下，縣府自籌經費推動重建。近年縣府也投入近2千萬元改善校園，包括特色遊戲場、校園排水、電力系統、英語國際村、高爾夫球設施及無人機設備等，提升教學品質。

鹿港國小近年積極推動創客教育，在各項競賽中屢獲佳績，包括世界青少年創客發明獎銀牌、全國台灣語話劇比賽特優、彰化縣SCRATCH程式設計競賽銀牌，並在管弦樂、田徑、足球等領域展現多元發展成果。

鹿港鎮長許志宏表示，仁愛樓及信義樓陪伴鹿港學子成長多年，是地方共同記憶，新校舍完工後，將提供下一代更優質、安全的學習空間。

彰化鹿港國小仁愛樓及信義樓承載地方居民與校友多年回憶，但因主要結構老化，已影響使用安全，今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化鹿港國小仁愛樓及信義樓承載地方居民與校友多年回憶，但因主要結構老化，已影響使用安全，今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮。記者林敬家／攝影

鹿港 王惠美

延伸閱讀

教部補助37校1.6億 改善電梯廁所推無障礙校園

台中這間國小花近16億元打造 盧秀燕：8年前競選市長政見兌現了

工人家庭出身到博士校長 吳寶嘉接連讓瀕危校逆勢翻紅

教育部長鄭英耀彰化行承諾人才扎根 國教經費只能多不能少

相關新聞

可上中一中、中女中卻留南投 中興高中11名5A生創近年最佳成績

國中教育會考放榜後，高分學生不再一窩蜂跨縣市升學。國立中興高中今年錄取11名5A以上學生，較去年成長近2倍，其中5人已達台中一中、台中女中錄取門檻，仍選擇留在南投就讀，顯示在地高中辦學成果與留鄉升學政策成功留人。

海線會考狀元落腳清水高中 滿級分妹追隨姊姊繁星上醫大腳步

台中市立清水高中今年免試入學出亮點，在地同學林憼恩今年國中教育會考奪下5A10+、作文6級分滿級分的頂尖成績，高居台中海線地區會考最高分，卻捨棄市區明星高中，毅然以第一志願選擇就近入學清水高中，今天完成新生報到，背後關鍵除了免去通勤奔波，更因親姊姊四年前也是頂尖成績入學，並透過繁星推薦校排1%錄取中國醫藥大學中醫學系，手足優秀的傳承經驗，讓全家人一致力挺留鄉升學。

嘉義溪口國中與高師大簽署MOU 推動無人機教育向下扎根

嘉義縣溪口國中推動科技教育，今天與國立高雄師範大學簽署學術交流合作備忘錄MOU，雙方將共同發展無人機課程、培育師資及推動科技教育，盼透過大學資源向下扎根，培養學生科技素養，也呼應嘉義縣近年發展無人機產業政策，為地方培育未來人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。