承載半世紀回憶！鹿港國小老舊校舍重建 1.5億打造海港意象教室

彰化鹿港國小兩棟校舍屋齡逾50年，雖歷經多次修繕，仍出現梁柱裂縫及漏水問題，縣府今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮，縣府投入自籌經費1億5190萬元推動重建，規畫象徵「乘風破浪、勇往直前」的白色浪花新校舍，預計2028年中完工，提供12間嶄新教室。

彰化縣長王惠美表示，新建校舍規畫為地上3層建築，融入鹿港海港文化元素，外觀採白色浪花造型，象徵學生迎風向前、教育持續發展的精神，也展現縣府打造優質教育環境的決心。

她指出，鹿港國小仁愛樓及信義樓承載地方居民與校友多年回憶，但因主要結構老化，已影響使用安全，在議長謝典霖及縣議員支持下，縣府自籌經費推動重建。近年縣府也投入近2千萬元改善校園，包括特色遊戲場、校園排水、電力系統、英語國際村、高爾夫球設施及無人機設備等，提升教學品質。

鹿港國小近年積極推動創客教育，在各項競賽中屢獲佳績，包括世界青少年創客發明獎銀牌、全國台灣語話劇比賽特優、彰化縣SCRATCH程式設計競賽銀牌，並在管弦樂、田徑、足球等領域展現多元發展成果。

鹿港鎮長許志宏表示，仁愛樓及信義樓陪伴鹿港學子成長多年，是地方共同記憶，新校舍完工後，將提供下一代更優質、安全的學習空間。

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彰化鹿港國小仁愛樓及信義樓承載地方居民與校友多年回憶，但因主要結構老化，已影響使用安全，今在校內舉辦「仁愛樓及信義樓拆除重建工程」動土典禮。記者林敬家／攝影