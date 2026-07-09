可上中一中、中女中卻留南投 中興高中11名5A生創近年最佳成績

國中教育會考放榜後，高分學生不再一窩蜂跨縣市升學。國立中興高中今年錄取11名5A以上學生，較去年成長近2倍，其中5人已達台中一中、台中女中錄取門檻，仍選擇留在南投就讀，顯示在地高中辦學成果與留鄉升學政策成功留人。

中興高中今天115學年度新生報到，今年核定招生353人，包括中投區350人及彰化區3人，最終中投區錄取360人（含外加及增額10人）、彰化區錄取3人，共363人。

從生源分析，中投區錄取學生中有335人來自南投縣24所國中，占逾9成；另有22人來自台中市15所國中、3人來自其他縣市，彰化區3名學生皆來自芬園國中，顯示中興高中已成為南投在地學生升學的重要選擇。

其中，中興國中107人、草屯國中50人、南崗國中43人，三校合計200人，占整體招生超過一半，也反映地方家長對學校辦學品質的認同。

今年錄取學生中，共有11人達5A以上成績，較去年4人增加7人，成長近2倍，其中2人更取得5A9+佳績。其中5人已具備錄取台中一中或台中女中的實力，仍選擇留在南投就讀中興高中，突破過去優秀學生跨縣市升學的趨勢。

此外，4A學生20人，較去年增加2人；3A學生40人，較去年增加3人，高分群整體表現持續提升。5A學生來源包括中興國中6人、草屯國中2人、南崗國中1人、南投國中1人及永靖國中1人。

中興高中表示，今年能吸引更多優秀學生就近入學，除歸功於家長及學生對辦學成果的肯定，也與南投縣政府推動「獎勵學力優秀國中畢業生就讀本縣高中職」政策有關，希望鼓勵優秀學生留鄉升學，提升地方教育競爭力。

校長陳漢銘表示，感謝南投縣政府長期支持及各國中教師用心培育學生，今年5A頂尖學生選擇中興高中，是對學校最大的肯定。未來將持續投入教學資源，完善學習支持與生涯輔導，陪伴學生朝繁星推薦及頂尖大學目標邁進，打造優質高中教育環境，讓更多南投學子安心留鄉就學。

國立中興高中115學年度新生報到，高分學生人數創近年新高，其中5名達台中一中、台中女中錄取門檻的學生選擇留鄉就學。圖／中興高中提供

中興高中新生報到，今年高分群學生明顯增加，吸引更多優秀學子留在南投升學。圖／中興高中提供