海線會考狀元落腳清水高中 滿級分妹追隨姊姊繁星上醫大腳步
台中市立清水高中今年免試入學出亮點，在地同學林憼恩今年國中教育會考奪下5A10+、作文6級分滿級分的頂尖成績，高居台中海線地區會考最高分，卻捨棄市區明星高中，毅然以第一志願選擇就近入學清水高中，今天完成新生報到，背後關鍵除了免去通勤奔波，更因親姊姊四年前也是頂尖成績入學，並透過繁星推薦校排1%錄取中國醫藥大學中醫學系，手足優秀的傳承經驗，讓全家人一致力挺留鄉升學。
清水高中表示，林憼恩的姊姊林筨恩四年前同樣以5A9+、作文6級分的優異成績進入清水高中；在校期間除了課業頂尖，更活躍於英語話劇社等多元領域，最後憑藉著健全的人格養成分展現優勢，以繁星推薦校排1%錄取中國醫藥大學中醫學系；有著姊姊三年來在校享受到的完善課程規劃與師長陪伴，成為林憼恩最終決定選擇清中的關鍵。
林憼恩表示，選擇就近就讀社區高中，最大優勢在於能省下每天大把往返市區通勤的時間與體力，將更多心力專注投入於課業與自主學習，在兼顧生活品質的同時提升學習效率，家長對此也深感贊同，有了姊姊的好榜樣，因此全家都非常支持她的決定。
今年清水高中的高分群新生中，不只一對高分姊妹，來自鹿寮國中的王研蓁，今年會考同樣考取5A7+的亮眼成績，同樣受到姊姊王程甯啟發，也選擇進入清水高中就讀，因為姊姊今年才剛自清水高中畢業，同樣是以繁星推薦校排1%的頂尖表現，成功錄取高雄醫學大學藥學系，清中極具說服力的升學成功果實，讓家人對海線在地的辦學品質深具信心。
清水高中校長蕭建華表示，今年錄取的新生當中，會考5A以上的優質學生人數比起往年有顯著成長，更有海線狀元及多位優秀學子甘願放棄市區明星高中、以第一志願前來報到，這充分展現出清水高中的辦學成果與「就近入學」的理念，已深獲地方社區與家長的實質認同。
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