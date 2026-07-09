嘉義溪口國中與高師大簽署MOU 推動無人機教育向下扎根

嘉義縣溪口國中推動科技教育，今天與國立高雄師範大學簽署學術交流合作備忘錄MOU，雙方將共同發展無人機課程、培育師資及推動科技教育，盼透過大學資源向下扎根，培養學生科技素養，也呼應嘉義縣近年發展無人機產業政策，為地方培育未來人才。

溪口國中校長謝正裕、高師大校長王政彥今天在高雄師範大學和平校區簽約，高師大研究發展處、工業科技教育學系團隊及溪口國中行政團隊見證合作。謝正裕說，透過跨階段策略結盟，將高師大頂尖大學資源引進基層，希望突破城鄉藩籬，致力落實無人機教育普及化。

謝正裕也說，這次合作是學校推動科技教育重要里程碑，雙方將共同發展無人機課程，辦理教師增能研習，並透過跨校交流、實作課程及科技教育推廣活動，建立長期合作機制，讓學生接觸無人機智慧控制及程式設計，拓展科技視野，同時提升實作能力。

溪口國中表示，嘉義縣近年積極推動無人機產業發展，打造亞洲無人機AI創新應用研發中心及民雄航太園區，希望透過與大學合作，將產業趨勢融入課程，從國中階段培養學生科技興趣與能力，培育具備科技素養與實務能力人才，厚植未來無人機產業競爭力。

嘉義縣溪口國中校長謝正裕（右）今天與國立高雄師範大學校長王政彥（左）簽署學術交流合作備忘錄MOU，將共同發展無人機課程。圖／溪口國中提供

嘉義縣溪口國中與國立高雄師範大學將共同發展無人機課程，培育在地產業人才。圖／溪口國中提供