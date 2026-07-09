快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義溪口國中與高師大簽署MOU 推動無人機教育向下扎根

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣溪口國中校長謝正裕（右）今天與國立高雄師範大學校長王政彥（左）簽署學術交流合作備忘錄MOU，將共同發展無人機課程。圖／溪口國中提供
嘉義縣溪口國中校長謝正裕（右）今天與國立高雄師範大學校長王政彥（左）簽署學術交流合作備忘錄MOU，將共同發展無人機課程。圖／溪口國中提供

嘉義縣溪口國中推動科技教育，今天與國立高雄師範大學簽署學術交流合作備忘錄MOU，雙方將共同發展無人機課程、培育師資及推動科技教育，盼透過大學資源向下扎根，培養學生科技素養，也呼應嘉義縣近年發展無人機產業政策，為地方培育未來人才。

溪口國中校長謝正裕、高師大校長王政彥今天在高雄師範大學和平校區簽約，高師大研究發展處、工業科技教育學系團隊及溪口國中行政團隊見證合作。謝正裕說，透過跨階段策略結盟，將高師大頂尖大學資源引進基層，希望突破城鄉藩籬，致力落實無人機教育普及化。

謝正裕也說，這次合作是學校推動科技教育重要里程碑，雙方將共同發展無人機課程，辦理教師增能研習，並透過跨校交流、實作課程及科技教育推廣活動，建立長期合作機制，讓學生接觸無人機智慧控制及程式設計，拓展科技視野，同時提升實作能力。

溪口國中表示，嘉義縣近年積極推動無人機產業發展，打造亞洲無人機AI創新應用研發中心及民雄航太園區，希望透過與大學合作，將產業趨勢融入課程，從國中階段培養學生科技興趣與能力，培育具備科技素養與實務能力人才，厚植未來無人機產業競爭力。

嘉義縣溪口國中校長謝正裕（右）今天與國立高雄師範大學校長王政彥（左）簽署學術交流合作備忘錄MOU，將共同發展無人機課程。圖／溪口國中提供
嘉義縣溪口國中校長謝正裕（右）今天與國立高雄師範大學校長王政彥（左）簽署學術交流合作備忘錄MOU，將共同發展無人機課程。圖／溪口國中提供

嘉義縣溪口國中與國立高雄師範大學將共同發展無人機課程，培育在地產業人才。圖／溪口國中提供
嘉義縣溪口國中與國立高雄師範大學將共同發展無人機課程，培育在地產業人才。圖／溪口國中提供

嘉義 高師大 無人機

延伸閱讀

苗縣5國中小「AI半導體營隊」正式啟動 百位學生搶先體驗AI半導體

AI走入校園！ ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園升級

解教師荒…科技師資 有望延伸至國中

深耕國際科研布局 中山大學延攬玉山學者共育人才

相關新聞

嘉義溪口國中與高師大簽署MOU 推動無人機教育向下扎根

嘉義縣溪口國中推動科技教育，今天與國立高雄師範大學簽署學術交流合作備忘錄MOU，雙方將共同發展無人機課程、培育師資及推動科技教育，盼透過大學資源向下扎根，培養學生科技素養，也呼應嘉義縣近年發展無人機產業政策，為地方培育未來人才。

海線會考狀元落腳清水高中 滿級分妹追隨姊姊繁星上醫大腳步

台中市立清水高中今年免試入學出亮點，在地同學林憼恩今年國中教育會考奪下5A10+、作文6級分滿級分的頂尖成績，高居台中海線地區會考最高分，卻捨棄市區明星高中，毅然以第一志願選擇就近入學清水高中，今天完成新生報到，背後關鍵除了免去通勤奔波，更因親姊姊四年前也是頂尖成績入學，並透過繁星推薦校排1%錄取中國醫藥大學中醫學系，手足優秀的傳承經驗，讓全家人一致力挺留鄉升學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。