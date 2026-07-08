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台中東山高中需持陸畢業證書報到？ 校方澄清假訊息並報警抓人
高中免試入學昨天放榜，各高中職訂7月9日報到，但近日網路瘋傳台中市東山高中公告「持中華人民共和國畢業證書報到」的截圖，校方澄清為不實訊息，並報警以正視聽；警方今天逮捕到惡作劇的40歲陳姓男子到案。
115學年高中免試入學7月7日放榜，7月9日報到，不過，社群平台近日有網友轉傳截圖，圖片中為台中市東山高中7日在網站公告免試入學通知，但學生需持「中華人民共和國畢業證書」及相關資料到校內辦理報到，引發議論。
校方澄清，學校網頁絕無此公告，校方報到公告遭不明人士「惡搞」，公告內容所載相關規定，依據主管機關現行法令辦理，絕非網路所指稱「持中華人民共和國畢業證書即可報到」，相關解讀純屬錯誤，並已造成社會大眾誤解。
校方強調，已報警對散布不實言論、損害校譽者依法追究相關法律責任。將持續秉持依法行政、公開透明原則，辦理各項招生及教育工作。
警方循線追查，今天查獲涉案的40歲陳姓男子到案，全案依涉嫌偽造文書及妨害名譽等罪嫌函送偵辦。
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