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需持陸畢業證書報到？台中東山高中入學通知遭造假 男涉偽造文書被送辦

中央社／ 台中8日電
網傳台中市立東山高級中學免試入學通知截圖，載明需持中華人民共和國畢業證書報到，經校方澄清為不實訊息並提告。示意圖／AI生成
網傳台中市立東山高級中學免試入學通知截圖，載明需持中華人民共和國畢業證書報到，經校方澄清為不實訊息並提告。示意圖／AI生成

網傳台中市立東山高級中學免試入學通知截圖，載明需持中華人民共和國畢業證書報到，經校方澄清為不實訊息並提告，警方今天循線查緝涉案陳男到案，將依偽造文書等罪嫌送辦。

社群平台近日有網友轉傳截圖，畫面中為台中東山高中7日在網站公告免試入學通知，但載明需持中華人民共和國畢業證書及相關資料到校內辦理報到，引發網友議論。

校方發布聲明表示，網路社群流傳「免試入學錄取生報到公告」相關內容，有不實言論稱接受持中華人民共和國畢業證書辦理報到，相關說法與事實不符。

校方指出，公告內容所載相關規定，依據主管機關現行法令辦理，絕非網路所指稱「持中華人民共和國畢業證書即可報到」，相關解讀純屬錯誤，並已造成社會大眾誤解。呼籲各界勿轉傳未經證實訊息，以免誤導社會大眾。

校方表示，已報警對散布不實言論、損害校譽者依法追究相關法律責任。將持續秉持依法行政、公開透明原則，辦理各項招生及教育工作。

台中市警局第五分局今天表示，警方於校方提出告訴後，追查散布來源，已於8日上午11時20分在豐原區，查獲涉案的40歲陳姓男子到案，全案警詢後將依涉嫌偽造文書及妨害名譽等罪嫌函送台灣台中地方檢察署偵辦。

免試入學 偽造文書 台中

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