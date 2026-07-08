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南投營北國中舞龍隊將赴波蘭演出 讓世界看見台灣
南投縣立營北國中舞龍隊將前往波蘭演出，縣府今天授旗表示，學生從地方一路舞向國際，不僅舞出高超技藝，更是追求夢想與對家鄉的認同，更讓世界看見台灣文化的溫度與力量。
營北國中舞龍隊去年到荷蘭演出，今年受邀前往波蘭參加2場國際民俗藝術節，並在波蘭4座城市巡迴演出，南投縣政府今天辦理祥龍點睛暨授旗儀式，副縣長王瑞德出席為即將遠征歐洲的祥龍點睛，象徵「祥龍啟程、文化遠揚」，預祝台灣文化在歐洲大放異彩。
王瑞德表示，營北國中舞龍隊秉持「讓平凡的孩子，也有站上世界舞台的機會」堅定信念，透過舞龍文化與嚴格訓練，培養孩子自信心、責任感與團隊合作精神；指導老師吳政翰多年來付出上萬小時無償陪伴與傾囊相授，舞龍隊展現高超技藝，持續受邀參與國內外活動。
南投縣政府教育處表示，感謝舞空術劇團秉持傳承文化理念，無償為學校打造一條全新「客家龍」，以精湛工藝與亮麗色彩呈現台灣傳統藝術之美，將成為這次波蘭巡演亮點；營北國中也邀舞空術劇團、南投舞蹈團共同前往波蘭，跨界結合舞龍、傳統民俗技藝、現代舞蹈，向國際觀眾呈現台灣多元文化魅力。
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