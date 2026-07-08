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嘉義科學168暑假登場 44關卡、116場科普教室等你玩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左三）與來賓共同啟動儀式，象徵以科學點亮未來。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）與來賓共同啟動儀式，象徵以科學點亮未來。圖／嘉義市政府提供

嘉義市年度科學教育盛會「第22屆科學168教育博覽會」將於7月17日至21日在興嘉國小及民生國中登場。嘉義市長黃敏惠表示，今年活動規畫44個特色關卡、116場科普教室及六大主軸、14項系列活動，邀請家長利用暑假陪伴孩子動手做科學，在探索與體驗中培養科學素養與創新能力。

市長黃敏惠表示，科學168已從暑期科學活動，發展為中南部具代表性的科學教育品牌，希望透過探索、體驗與創新，讓孩子培養面向未來的能力，也歡迎家長利用暑假帶孩子一起參與。

黃敏惠表示，希望將科學168與城市治理結合，成為科技教育的重要一環，讓孩子在快樂接觸科學的過程中，培養科學素養與競爭力。她說，嘉義市近3年參加全國中小學科學展覽會表現亮眼，第63、64屆獲全國縣市團體獎第二名，第65屆更拿下全國第一名，展現科學教育推動成果。

黃敏惠也分享，暑假如何安排兼具學習與樂趣的活動，是許多家長共同課題，她過去也曾有相同經驗，因此希望科學168成為陪伴家庭成長的重要平台，讓親子在共同體驗中留下充實的暑假回憶。

教育處長郭添財表示，今年活動以「六大主軸、14項系列活動」規畫完整學習內容，包含44個特色關卡、116場科普教室，並推出沉浸式飛行模擬、燈箱變身秀、行動天文館、數位互動艙等體驗，透過「看得到、摸得到、玩得到」的方式，引導孩子從認識科學到應用科學。

今天由民族國小街舞社與機器人共同演出揭開序幕，現場並邀請林森國小、嘉義國中、玉山國中、嘉義高工、嘉義高中、永慶高中、嘉義市女童軍會及嘉義大學等8個單位展示科學教育成果，最後由黃敏惠與來賓共同啟動磁浮裝置，象徵以科學點亮未來。

教育處表示，活動期間將提供免費接駁服務，每日上午8時30分至下午5時，每小時4班，往返嘉義文創園區、垂楊國小側門及民生國中；假日配合星空電影院活動，接駁時間延長至晚間8時，方便民眾前往參與。

嘉義市長黃敏惠陪伴學童一起探索科學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠陪伴學童一起探索科學。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠體驗闖關科學遊戲。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠體驗闖關科學遊戲。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠陪伴學童一起探索科學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠陪伴學童一起探索科學。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 嘉義

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