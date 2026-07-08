2026高校原創畢業歌30強出爐 臺中一中畢業歌奪冠

「2026當大人高校祭在新北」高校原創畢業歌票選結果今日揭曉，今年吸引全台79所學校參與，歷經網路人氣票選及校際互投兩階段評選，最終30強原創畢業歌MV正式出爐。第一名由臺中一中《莫衷一試：致青春，似水年華》拿下，30組入選團隊將於8月15日齊聚新北市民廣場，登上萬人規格舞台，唱出屬於這一代的青春代表作。

新北教育局表示，今年特別邀請人氣熱血樂團「怕胖團」擔任活動大使，以音樂陪伴高校生勇敢追夢。入選學生從詞曲創作、樂器演奏、錄音製作到MV拍攝親力親為，作品曲風橫跨龐克、電音、民謠及饒舌，不僅記錄校園生活、同儕情誼與離別心情，也唱出面對成年世界的期待與勇氣，展現新世代在音樂、影像敘事及團隊合作上的創作能量。

最受期待的「2026當大人高校祭演唱會」將於8月15日在新北市民廣場登場，除了活動大使「怕胖團」將帶來熱血演出，30強入選團隊也將站上大型舞台，親自演唱原創畢業歌曲。現場並規劃經典畢業歌《啟程》「10年復刻」特別演出，邀請曾經走過青春的「大人」，以及即將迎向未來的「準大人」，一起重溫畢業時刻，見證高中生把創作從校園帶上城市舞台。

新北高中職精選出9組優秀社團表演及策展，並力邀怕胖團等9組學生狂推的人氣藝人與樂團同台飆唱，共同以最純粹的青春能量席捲全場，打造全臺最狂熱的校園音樂盛事。

票選第一名臺中一中陳冠均同學表示，作品MV透過主角手中的藍線，展現出青春體驗與成長的不捨。他非常感謝新北市政府、新北市教育局及大眾的投票支持，讓作品能幸運被看見。期盼大家繼續給予溫柔的力量，並深信這份從心底創作出聲音與畫面，絕對值得被大眾聆聽與欣賞。

票選第二名再興中學林宗澧表示，畢業歌《椰林啟航》是學校醞釀三年的美酒，飽含學業艱辛與相識美好。椰林象徵夢想啟航與離別，操場則承載年少記憶，時光流逝更助人成長。歌詞細讀能體會高中日常與對未來的迷茫，極易引發共鳴。

教育局表示，「當大人高校祭」持續打造專屬高中生的創作與展演舞台，讓學生從音樂創作、影像製作到公開演出，完整實踐自己的想法。每一首原創畢業歌不只是校園生活的紀錄，也承載友情、夢想與成長記憶，期盼透過跨校交流與大型展演，鼓勵更多學生勇敢表達自我，為青春留下獨一無二的旋律。相關資訊可至新北學BAR臉書（https://reurl.cc/L2r1dX）、新北愛就開心IG（https://reurl.cc/zQRy8k）、「2026當大人高校祭」官方IG（https://reurl.cc/9WNzrj）及官方網站（https://schoolfest.com.tw/）查詢。