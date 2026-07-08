集體虐童情節重大！基隆七堵「名人」幼兒園市府宣布撤照

基隆市七堵區私立名人幼兒園集體教保員虐童案，負責人林賢章、劉姓園長及4名教保員昨移送法辦，10到20萬不等交保，市府昨召開認定委員會，今公布第二階段行政調查結果，認定有集體不當對待行為，違反「教保服務人員條例」，因違法情節重大，宣布正式廢止該園的設立許可。

基隆市政府今天由市政府秘書長謝孝昆、兒少處長吳雨潔及法制及勞動處長為劉邦繡一起召開記者會。基隆市政府宣示，對負責人及涉案人員採取嚴厲重罰，對「機構管理責任」零容忍的鐵腕決心，幼兒安全不容絲毫妥協，未來將持續加強對轄內幼托機構的督導與抽查，凡有違法行為，定當從嚴懲處，絕不姑息。

謝孝昆表示，經過市府跨局處全力徹查，相關行政調查與懲處結果於今日正式公布。因該園違法情節重大，市府已依教保服務人員條例第46條第1項規定，正式廢止名人幼兒園之設立許可。

謝孝昆指出，負責人林賢章身為管理者卻帶頭違法，甚至與園內人員形成不作為的共犯結構、長期刻意隱瞞。市府絕不寬貸，經查證屬實後依法採取連續裁罰。不當對待幼兒，因情節重大，經認定委員會審議，依法裁處最高60萬元罰鍰，並公告終身不得擔任教保服務機構之負責人。

謝孝昆提及，負責人並未取得教保服務人員資格，卻私自從事教保服務，依法裁處15萬元罰鍰，另知情隱匿不報，該園於6月22日發生事件後未依規定進行社政通報，依法裁處3萬元罰鍰。加上先前裁處6萬元，負責人共累計裁罰金額共計84萬元。

大班教保員楊麗玉及助理教保員黃淑芳，因不當對待幼兒情節重大，經認定委員會審議通過，依法分別裁處40萬元罰鍰，並公告終身不得擔任教保服務人員，逐出教保服務體系。

市府說，幼兒園須安置58名幼童，包括中班升大班25人、小班升中班17人、幼幼班16人，已依家長意願轉往國小附幼、公私立幼兒園，只有1名家長尚未決定。

虐童案基隆市警察局第三分局報請基隆地檢署指派婦幼專組檢察官指揮偵辦，6日傳喚受害家長10人到庭作證釐清案情，昨警方約談嫌傷害幼兒的幼兒園林姓負責人、劉姓女園長及林姓等4名教保員，訊後依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪嫌將6人移送基隆地檢署偵辦。檢方昨晚複訊後，諭令分別以10到20萬元交保，且限制出境、出海。

主任檢察官黃聖表示，此案攸關幼兒權益，地檢署至為重視，將持續嚴密蒐集相關證據，盡速釐清事實真相，以維護幼兒安全受教之環境，確保身心健全發展之權利。

基隆七堵「名人」幼兒園虐童案，市府認定違法情節重大宣布撤照。記者游明煌／攝影