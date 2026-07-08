免試放榜！中一中門檻略降 竹科實中增額錄取

高中免試入學昨放榜，其中台中一中最低錄取分數為九十四點，較去年略降，雄女則因高分考生分流，錄取門檻四Ａ一Ｂ。竹苗區最強高中仍是新竹科學園區實驗高中，今年錄取分數為五Ａ＋＋、作文五級分，增額錄取約卅人。專家分析，今年高分群並未擴大，且錄取分數會因社區高中直升名額或私校獎學金而受影響。

北市不公布錄取分數已行之有年，不過網路上、各大補習班仍有不少討論，據了解，建中及北一女最低錄取分數大約落在卅三點八分（必須比序）、師大附中卅二點八分、成功高中卅一點六分。

台中一中去年最低錄取需九十五點，今年降為九十四點。該校教務主任朱玉梅說，中投區報考人數增加一千多人，但考題偏難，學生對素養題的掌握度不足，各科級分人數略為下降，導致一中最低錄取分數也略下修。

台中女中最低錄取分為九十二點，與去年持平。該校教務主任蔡岳璟說，今年九十二點共有五十三人，較去年僅四人增加許多，顯見今年分數略有下降。

台南市補習教育事業協會副理事長劉修甫預估，台南一中最低錄取分數為廿八點六，台南女中落在廿五點八，今年分數區間競爭激烈，個人成績有多幾個「＋」是分數區間錄取關鍵。

高雄中學最低錄取分數為卅分廿九點，雄女廿八分卅點，其中雄中維持五Ａ門檻，雄女則因高分考生分流，錄取門檻四Ａ一Ｂ。

高雄復華中學校長詹耀宗分析，今年會考統計各科Ａ等級比例並未增加，反而較去年略微下降，五Ａ的考生人數也與去年相近，高分群並未擴大，因此雄中錄取門檻沒有上升，且因高分女生志願分流，愈來愈多高分女學生選擇雄中、科學班、音樂班、私立高中或跨區就讀，雄女錄取門檻因此下修。