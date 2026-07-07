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苗栗115學年縣立高中、國中小校長遴選完成 9名候用校長走馬上任

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣115學年度各縣立高中及國中小學校長異動及連任、新任遴選，苗栗縣政府已全數完成作業並公告。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣115學年度各縣立高中及國中小學校長異動及連任、新任遴選，苗栗縣政府已全數完成作業並公告。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣115學年度各縣立高中及國中小學校長異動及連任、新任遴選作業已全數完成並公告，苗栗縣115學年共有4所縣立高中、30所國中及國小108校，其中有10所國中、國小校長連任或續任 ，候用校長有9人獲遴選上任。

連任及續任校長10人分別為南庄國中絲玉霞、泰安國中小廖藝芳、三義鄉育英國小呂祥羲、頭份市蟠桃國小沈羿成、苑裡鎮藍田國小許美觀、中正國小盧慶華、卓蘭鎮豐田國小宋銘豐、雙連國小邱淑君、內灣國小呂晶晶、三灣鄉三灣國小陳美君。

現任國小校長異動新校名單為公館鄉五穀國小藍曉萍、仁愛國小何英忠、苗栗市建功國小陳昱宏、啟文國小楊曼華、新英國小王淑美、文華國小陳正忠、文山國小詹建華、銅鑼鄉九湖國小陳亭儒、頭屋鄉明德國小陳志華、後龍鎮外埔國小伍炳勳、海寶國小李祖輝、海口國小曾煥淦、竹南鎮竹興國小陳韋旭、新南國小陳玫杏、頭份市信德國小黃文昭、建國國小鍾政洋、苑裡鎮文苑國小張志清、泰安鄉梅園國小高清菊。

現任國中校長異動新校名單為竹南鎮竹南國中杜思慧、通霄鎮啟新國中詹吉翔、福興武術國中小何高志、後龍鎮新港國中小謝紹文、苑裡鎮致民國中羅玉琴、苗栗市大倫國中郭芳江、三灣鄉三灣國中胡文生。

候用校長新任名單為頭份市文英國中楊立豪、三義鄉鯉魚國小廖冠棊、建中國小劉于翠、竹南鎮竹南國小陳鴻文、苑裡鎮客庄國小李育蕙、苑裡國小許洲郎、大湖鄉東興國小鍾國卿、卓蘭鎮坪林國小羅靖姈、南庄鄉東河國小李柔。

此外，4所縣立完全中學校長，其中頭份市興華高中校長胡文生調任三灣國中校長、竹南鎮大同高中校長何高志調通霄鎮福興武術中小學校長、後龍鎮新港國中小校長吳雲道調興華高中、竹南鎮大同高中校長由桃園市立武陵高中謝文斌接任。

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