南投推會考獎學金見效！5A10+榜首留在地升學 刷新暨大附中紀錄
高中免試入學今放榜，位在南投埔里山城的國立暨大附中，今年出現5A10+學生留鄉就讀該校，創該校入學的最高分紀錄。校方表示，該校歷年最佳入學成績為5A9+，今年刷新紀錄；另縣府推動獎勵金政策，也吸引不少高分群學生留鄉就讀。
暨大附中指出，少子化趨勢下，暨大附中招生逆勢成長，今年高一新生中，高達七成三學生將該校列為第一志願，錄取生中更有八成八來自南投縣各國中，選擇留鄉就近入學，並有19名學生從台中市跨區就讀，顯示該校辦學成果頗受肯定。
其中，畢業於均頭國中的陳雋程以5A10+成績，第一志願選填暨大附中，刷新該校入學的最高分紀錄，陳雋程選擇就近入學，擬就讀語文實驗班，盼減少通勤時間，有更多時間陪伴家人，並將時間更有效運用在學習上，持續累積外語實力。
大成國中陳弈丞及明潭國中林承叡分別以5A8+、5A4+的優異成績選填暨大附中，兩人未來希望都想進入數理實驗班，在相關領域扎根，持續精進學習，培養專業能力，並朝國內頂尖理工大學或相關科系發展邁進。
校方表示，受惠於縣府推動「獎勵學力優秀國中畢業生就讀南投縣高中獎學金方案」，成功留住更多優秀學生就近入學，而該校新生共可領取縣府獎學金達22萬元，另可領取該校提供的新生獎學金17萬5千元。
暨大附中校長黃方伯說，該校家長會長李良琪、榮譽會長林盈宗及校友會學姐潘素芬，也加碼獎勵國中教育會考成績達5A的新生，該校也將持續精進教學品質、深化課程特色，打造優質的學習環境，培育國際視野與實踐能力的新世代人才。
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