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免試放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女...明星高中錄取分數曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高中免試入學今放榜，基北區此次錄取率約為98.78%，其中未獲錄取者約300多人。本報資料照片
高中免試入學今放榜，基北區此次錄取率約為98.78%，其中未獲錄取者約300多人。本報資料照片

高中免試入學今放榜，基北區此次錄取率約為98.78%，其中未獲錄取者約300多人，而北一女建中在有比序前提下，錄取分數約33.8分，專家分析，近年來錄取分數會因社區高中直升名額或私校獎學金而受影響。

基北區整體報名人數為3萬1498人，其中一般生2萬9870人、特殊生1628人，共錄取3萬1114人，整體錄取率達98.78%，其中入學分發超額比序仍採總積分108方案，於選填前五志願即獲錄取者計有98.07%，未獲錄取者386人，佔總報名人數1.22%。

明星高中部分，建中免試共錄取891人、北一女741人、師大附中499人、成功高中694人，雖然北市不公布錄取分數已行之有年，不過網路上、各大補習班仍有不少討論，據了解，建中及北一女最低錄取分數約落在33.8分（必須比序）、師大附中32.8分、成功高中31.6分。

專家認為，近年來最終錄取分數都會略低於落點，最大原因包含社區高中免試直升名額增加加上部分私校會以獎學金留住優秀學生，還有交通、地域性、升學目標等都成為考量因素之一。

北一女 放榜 建中

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