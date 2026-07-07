雲林高中職免試入學21人高分落榜 AI帶動高分群選讀電子類科

115學年度雲林區高中職免試入學今天放榜，報名3068人，錄取3047人，其中21人落榜，係因只填一個志願。今年出現高分群學生集中選讀職校電子、電機及機械科的特殊現象，一般認為是受AI熱潮影響，此外因雲林是農畜大縣，農校的畜產科也都滿招。

雲林區高中職免試入學共有20校，一般生招生名額3899人，實際報名3068人，錄取3047人，錄取率99.3%，教育處表示，報名學生平均可選填19個志願，但有21人只填選一個志願致高分落榜，縣府將協助學生透過後續招生管道完成升學。

今年有部分高中職增設科別，包括土庫商工新增電子科、北港高中新增觀光事業科、室內空間設計科，其中土商電子科招收33人足額，北高觀光科29人招23人、室內空間設計科30人招28人。

今年共有斗六高中、虎尾高中、斗六家商、斗南高中、正心高中、福智高中及巨人高中等7校招生足額。

此外，今年受AI風潮，學生考量未來就業因素，出現高分群學生不讀普通高中，而選讀土庫商工、西螺農工、虎尾農工等職業的電子、電機、機械及幼保、食品加工、廣告設計等科。另西螺農工、虎尾農工的畜牧相關科系也都滿招。

教育處指出，今年雲林縣安親學員孩子表現也很不錯，少年學園有6人、雲蓮有2人錄取理想學校及科別。今年分發結果已公告在雲林區免試入學委員會網站，並以簡訊通知考生，將不另寄發紙本通知單，提醒錄取學生務必在7月9日上午9點至11點前往各錄取學校完成報到，逾期視同放棄錄取資格。

土庫商工新設電子科，教室設備十分完善，受AI風潮影響，高分群學生選讀的人很多。聯合報系資料照

土庫商工新設電子科，教室設備十分完善，受AI風潮影響，高分群學生選讀的人很多。聯合報系資料照

雲林為農業大縣選讀畜牧相關科別的學生也多。圖／西螺農工提供