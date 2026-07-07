快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

國小教轉型正義 在中正紀念堂練習民主對話

中央社／ 新竹7日電
115年度全國教育局處長會議7日在新竹縣召開，台北市萬福國小教師林江臺（圖）分享如何鼓勵學生走到歷史現場，把文化資產變成公民素養教室。中央社
115年度全國教育局處長會議7日在新竹縣召開，台北市萬福國小教師林江臺（圖）分享如何鼓勵學生走到歷史現場，把文化資產變成公民素養教室。中央社

115年度全國教育局處長會議今天在新竹召開，邀請多名教師分享人權與轉型正義教學經驗，台北市萬福國小鼓勵學生走向歷史現場，例如在中正紀念堂反思威權歷史，練習民主對話。

教育部今天在新竹縣召開115年度全國教育局處長會議，挑選社會情緒學習、AI融入課程、人權與轉型正義3大議題，邀請多名教師、校長分享經驗。

萬福國小教師林江臺指出，各縣市都有文化資產、故居，教師可設計學習單、教材包，鼓勵學生走到歷史現場，把文化資產變成公民素養教室。

林江臺以「殷海光故居」為例，可引導學生思考知識分子面對不合理的權力，用寫作表達對社會的關心，進而讓學生了解言論自由需要理性、責任與安全環境。

在「中正紀念堂」課程，則可練習民主對話。林江臺說，不同世代的人，對這個空間會有不同的感受，有人看到的是威權時代的歷史符號，也有人看見的是民主運動的實踐場域，有人則認為是休憩的場所。課程中不用立刻做價值判斷，而是要讓學生學習傾聽、理解人們的不同感受。

嘉義市民生國中教師黃家珊則從禁歌、禁書切入，引導學生思考戒嚴時期，人民的言論自由如何被剝奪。她也說，轉型正義議題常被貼上政治化的標籤，容易與特定政黨的政策操作產生聯想；而當今學生沒經歷過戒嚴時期，容易對這類教材「無感」，需要師生間更多的對話，而非單向輸出，提供更多元的媒材和可思辨的議題，才能長出民主的DNA。

台南市中信國際高中教師陳芬琪也指出，很多學生都覺得離白色恐怖很遠，或不懂為何要教這些可怕的歷史，其實學生真正陌生的是「人在威權時代為何選擇沉默」。她以「讀劇」的方式，帶領師生進入歷史情境，感受人物的恐懼、掙扎和選擇。

轉型正義 中正紀念堂 新竹

相關新聞

他喊補習害學生「失去求知樂趣」 補教師揭教育困境：不補難考學測

一名網友發文，認為學生上補習班會喪失自我思考與探索知識的能力，覺得補習班不應該存在。對此，一位曾任教於公立學校的補習班老師指出目前的教務困境，學校老師多用「防禦教學」，時間關係只教基本的課程，學生所獲取的知識不夠多，甚至達不到考學測的能力，只能藉由補習班獲取資源。

免試放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女...明星高中錄取分數曝

高中免試入學今放榜，基北區此次錄取率約為98.78%，其中未獲錄取者約300多人，而北一女、建中在有比序前提下，錄取分數約33.8分，專家分析，近年來錄取分數會因社區高中直升名額或私校獎學金而受影響。

雲林高中職免試入學21人高分落榜 AI帶動高分群選讀電子類科

115學年度雲林區高中職免試入學今天放榜，報名3068人，錄取3047人，其中21人落榜，係因只填一個志願。今年出現高分群學生集中選讀職校電子、電機及機械科的特殊現象，一般認為是受AI熱潮影響，此外因雲林是農畜大縣，農校的畜產科也都滿招。

AI進教室！教師創「數學神曲」幫背公式 國小生做專屬App

因應AI熱潮，教育部推動AI人才方舟計畫，透過充實數位教材與研發AI學習系統，培訓師生與AI協作能力。教育部今（7）日召開115年度全國教育局處長會議，規劃「學校課程導入AI分享」專題，邀請高中及國中小教師分享經...

巴威稍微減弱 仍以強颱靠近台 三縣市侵襲機率達98%

巴威颱風巔峰期過，逐漸北上，預計周五、周六最接近台灣。根據氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」圖，截至下午3時，基隆市、台北市、宜蘭縣都已達到98%，顯示北部地區將首當其衝。

免試入學雙雄全5A落空 雄中守住雄女開出4A1B關鍵原因曝光

高中免試入學今天放榜，雄中最低錄取分數為30分29點，雄女28分30點，與放榜前補教界普遍預估雄中、雄女全面回歸5A基本盤相比，結果出現差異，雄中維持5A門檻，雄女則因高分考生分流，今年開出4A1B錄取，整體落點仍維持去年水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。