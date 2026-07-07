國小教轉型正義 在中正紀念堂練習民主對話
115年度全國教育局處長會議今天在新竹召開，邀請多名教師分享人權與轉型正義教學經驗，台北市萬福國小鼓勵學生走向歷史現場，例如在中正紀念堂反思威權歷史，練習民主對話。
教育部今天在新竹縣召開115年度全國教育局處長會議，挑選社會情緒學習、AI融入課程、人權與轉型正義3大議題，邀請多名教師、校長分享經驗。
萬福國小教師林江臺指出，各縣市都有文化資產、故居，教師可設計學習單、教材包，鼓勵學生走到歷史現場，把文化資產變成公民素養教室。
林江臺以「殷海光故居」為例，可引導學生思考知識分子面對不合理的權力，用寫作表達對社會的關心，進而讓學生了解言論自由需要理性、責任與安全環境。
在「中正紀念堂」課程，則可練習民主對話。林江臺說，不同世代的人，對這個空間會有不同的感受，有人看到的是威權時代的歷史符號，也有人看見的是民主運動的實踐場域，有人則認為是休憩的場所。課程中不用立刻做價值判斷，而是要讓學生學習傾聽、理解人們的不同感受。
嘉義市民生國中教師黃家珊則從禁歌、禁書切入，引導學生思考戒嚴時期，人民的言論自由如何被剝奪。她也說，轉型正義議題常被貼上政治化的標籤，容易與特定政黨的政策操作產生聯想；而當今學生沒經歷過戒嚴時期，容易對這類教材「無感」，需要師生間更多的對話，而非單向輸出，提供更多元的媒材和可思辨的議題，才能長出民主的DNA。
台南市中信國際高中教師陳芬琪也指出，很多學生都覺得離白色恐怖很遠，或不懂為何要教這些可怕的歷史，其實學生真正陌生的是「人在威權時代為何選擇沉默」。她以「讀劇」的方式，帶領師生進入歷史情境，感受人物的恐懼、掙扎和選擇。
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