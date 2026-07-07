AI進教室！教師創「數學神曲」幫背公式 國小生做專屬App

因應AI熱潮，教育部推動AI人才方舟計畫，透過充實數位教材與研發AI學習系統，培訓師生與AI協作能力。教育部今（7）日召開115年度全國教育局處長會議，規劃「學校課程導入AI分享」專題，邀請高中及國中小教師分享經驗，有教師透過AI創作「數學神曲」幫助學生記憶公式、打造AI助理課程訓練學生資安與提問能力，甚至讓國小生製作客製化學習App。

嘉義市民生國中教師蔡邦居分享，自己利用AI創作「數學神曲」，打破數學冰冷印象，引起學生的學習動機。他表示，過去要求學生背誦乘法公式，隔天仍容易忘記，但改成歌曲後，學生反而會因為反覆聆聽，不知不覺就記住內容，甚至主動表示「老師不要再播了，我已經會了。」他認為，AI生成歌曲不僅能提升學習動機，也讓老師更容易拉近與學生的距離，目前這套方式已能應用在數學、英文、歷史、地理、公民等科目。

蔡邦居說，現在學生遇到不懂的問題，已經多了一位24小時都能請教的AI助教，但也提醒學生不能完全相信AI答案。他分享，曾有學生利用因材網練習歷屆試題時發現系統答案有誤，立即截圖回報，平台工程師也迅速修正。他認為，AI應作為輔助學習工具，最終仍須回歸教師引導與學生自主思考，才能真正提升學習成效。

針對108課綱下，數學課時數縮減，導入AI是否會壓縮正常教學進度，蔡邦居表示，數學科每周約有4節課，因此不會每堂課都使用AI，可能僅安排約10分鐘讓學生運用AI，其餘時間仍依照既有教學進度授課，不致影響課程內容。不過，不同學科情況有所差異，例如社會領域每周可能僅有1節課，若要安排AI教學，相對較有困難，仍須依各科課程時數與教學需求彈性規畫。

台北市內湖高級中學羅玗貞教師分享，她打造專屬的「AI助理」課程，引導學生掌握核心技術與工具應用，課程引入「兩階段指令安全防禦實測」，要求學生親自為AI設定不可跨越的安全規則，並在面對同儕的「模擬提示詞惡意攻擊」中進行漏洞修復，不但培養學生資安意識與防禦思維，並且強調AI只是工具，「人」才是核心主角的觀念。

宜蘭縣中山國小教師林穎俊則分享國小階段AI工具在各學科廣泛應用方式，他帶領孩子面對生成式科技時，從單純依賴到深化思維的突破，引導學童釐清搜尋引擎與大型語言模型本質上的差異，透過「精準提問」驅使AI反向質詢，進而激發學生的自主高階思考；課程更透過「翻玩照片」的趣味任務建立數位倫理防線，最終讓國小生動手做出輔助自身學習的客製化 App，成功轉化AI為啟迪智慧的催化劑。

談到教師推動AI教學面臨的挑戰，林穎俊表示，最大的困難包括必須持續追蹤各種AI工具的更新，了解哪些工具適合教學、哪些不適合，同時還要思考如何把AI融入課程，而非取代學生學習。目前教育現場仍在摸索，加上教師本身工作繁重，未必有足夠時間持續研究AI。他則因任教資訊課程、教材彈性較大，較有空間與其他領域教師合作，先在資訊課帶領學生熟悉AI工具，再延伸到其他學科進行跨域應用。