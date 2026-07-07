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免試入學雙雄全5A落空…雄中守住、雄女開出4A1B 關鍵原因曝光

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高中免試入學今天放榜，雄中維持5A門檻，雄女則因高分考生分流，今年開出4A1B錄取，整體落點仍維持去年水準。示意圖／AI生成
高中免試入學今天放榜，雄中維持5A門檻，雄女則因高分考生分流，今年開出4A1B錄取，整體落點仍維持去年水準。示意圖／AI生成

高中免試入學今天放榜，雄中最低錄取分數為30分29點，雄女28分30點，與放榜前補教界普遍預估雄中、雄女全面回歸5A基本盤相比，結果出現差異，雄中維持5A門檻，雄女則因高分考生分流，今年開出4A1B錄取，整體落點仍維持去年水準。

補教界原本推估雄中、雄女兩校錄取門檻全面回歸5A基本盤，因兩校今年都減招，招生名額合計約1386人，較去年略減，高雄區已統計的5A考生就有1570人，尚未納入部分學校，推估全市5A考生可能接近1700人。

在高分群人數高於招生名額的情況下，雄女若要出現4A1B錄取，必須有數百名5A女生放棄填選雄女，機率相當低，認為兩校都將維持5A錄取門檻，並預估落點雄中30分30點、雄女30分25點。

不過，實際免試分發結果出爐後，雄中仍維持5A錄取，雄女卻開出4A1B，與原先預測不同，也反映考生志願選填與高分群分流情況，仍是影響錄取門檻的重要因素。

復華中學校長詹耀宗分析，從今年會考統計來看，各科A等級比例並未增加，反而較去年略微下降，5A考生人數也與去年相近，高分群並沒有如預期擴大，因此雄中錄取門檻沒有上升。

雄女開出4A1B，他認為，關鍵並非5A考生不足，而是高分女生志願分流所致，近年愈來愈多高分學生選擇雄中、科學班、音樂班、私立高中，或跨區就讀其他明星學校，使原本預估會填雄女的5A女生人數減少，5A女生分流達到一定規模後，雄女便無法完全由5A考生填滿招生名額，錄取門檻因此下修至4A1B。

免試錄取門檻除了受到高分群人數影響，取決於考生志願選填、招生名額及分流情形，雄中維持5A，顯示頂尖學生競爭仍然激烈，雄女則因高分女生分流效應，錄取門檻下探至4A1B，也反映免試入學並非只看5A人數，更重要的是考生最終的選填策略。

教育局指出，今年高雄免試入學計有1萬4241人報名，錄取1萬4169人，整體錄取率為99.49%，已獲錄取考生依簡章規定，應持學歷（力）證件及身分證或戶口名簿，於7月9日上午9時至11時，依各校公告報到方式辦理報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。

另提醒，由於巴威颱風逼近，若報到日（7月9日）或報到後聲明放棄錄取資格日（7月13日下午2時前）遇颱風警報或發生重大天然災害時，可至高雄區高級中等學校免試入學委員會網站查詢所發布緊急措施消息。

免試入學 雄中 雄女 高雄

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