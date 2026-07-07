115學年竹苗區高中免試入學放榜 苗栗學子錄取率99.92%僅2人未上榜
115學年度竹苗區高中免試入學分發作業已完成，並於今天上午11點放榜，苗栗縣有2606人報名此次免試入學分發，統計有2604名學生獲分發，錄取率高達99.92%。縣府強調，苗栗學子免試入學分發比率幾乎百分百，顯示縣府及各國中在志願選填輔導工作及推動落實，學生也能充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想學校就讀。
苗栗縣教育處表示，今年免試入學竹苗區報名學生共1萬436人，經入闈分發作業後，錄取學生數總計為1萬417人。學生可先行至竹苗區免試入學網站查榜（https://hhm.entry.edu.tw），如對分發結果有疑慮，可於7月8日周三下午4點前向免試入學承辦學校國立新竹科學園區實驗高級中等學校 （竹苗區免試入學委員會）申請複查。
苗栗縣教育處提醒錄取學生，務必於7月9日周四上午9點至11點，向各錄取學校完成報到手續，逾期未報到者視同放棄錄取資格。如確定不到錄取學校就讀，想繼續參加續招或其他入學管道，請於7月13日周一下午2點前，填具竹苗區免試入學簡章所附的「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親送至各錄取學校辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他入學管道，逾期放棄不予受理。請學生及家長特別注意，並非所有學校都有 辦理續招作業，放棄錄取資格前務必審慎評估。
未獲錄取及放棄錄取資格的學生可於7月中下旬至「115學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA查詢，各辦理續招的高中職學校將陸續公告簡章，請有意報名參與續招學生注意相關訊息。
苗栗縣長鍾東錦恭喜所有考生順利進入自己心目中的理想學校就讀，同時也提醒家長及考生務必留意報到及入學相關訊息，有關入學分發詳情可參考「115學年度竹苗區免試入學委員會」網站，也可洽詢各招生學校教務處。
查榜管道：「115學年度竹苗區免試入學委員會」網站https://hhm.entry.edu.tw。
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