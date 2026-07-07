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屏東區高中免試入學分發出爐 錄取率近百分百

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
115學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果公告，報名人數2449名、錄取人數計2447名，錄取率達99.99%。聯合報系資料照
115學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果公告，報名人數2449名、錄取人數計2447名，錄取率達99.99%。聯合報系資料照

115學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果，今天上午11時公告，今年招生名額一般生4364名、原住民外加名額124名、身障生外加名額124名；報名人數2449名、錄取人數計2447名，錄取率達99.99%，前三名志願內錄取率99.18%。

未獲錄取人數計2名皆為選填單一學校科別，且志願數過少，分發結果可至屏東區高級中等學校免試入學委員會網站（https://ptc.entry.edu.tw）查詢。教育處提醒，若對分發結果有疑義，於7月8日下午2時前依簡章規定提出申請。

錄取學生於7月9日上午9時至11時，持學歷證書（學力證明）及身分證明文件等向錄取學校報到；已報到但欲放棄錄取資格之學生，於7月13日下午2時前向錄取學校提出並完成放棄程序後，才能參加續招，逾期放棄不予受理。

教育處表示，縣內有18所優質高中職，學生在報到前可善加利用各校網站查詢相關資訊，並進一步瞭解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等消息。未獲錄取學生可於7月28日起至教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網（https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA）查詢續招學校名額，並至續招學校報名免試入學續招。

原住民 教育部 免試入學

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