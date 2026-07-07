免試入學放榜！彰女最低31級分 彰中29級分錄取門檻揭曉

彰化區高中免試入學今天上午放榜，受到畢業生人數增加及高中班級人數上限調降影響，彰中、彰女錄取名額較去年略減，錄取門檻也較往年微幅上升。其中彰化女中錄取400人，最低錄取分數31級分；彰化高中錄取495人，最低錄取分數29級分，少數符合加分條件者以28級分錄取。

教育部自115學年度起調降高中每班學生人數上限，國立高中每班上限由原規定調降至33人、私立高中上限43人，使各校招生名額同步縮減。今年彰女錄取人數較彰中少，最低錄取分數較彰中高出2級分。

彰化縣政府指出，彰化區免試入學招生總名額8030人，今年報名人數6325人，錄取6226人，總錄取率達98.43%。其中以第一志願錄取者占49.82%，前三志願錄取率78.75%，前五志願錄取率88.37%，多數學生仍能進入原先志願序內的高中職。

今年彰化縣總量管制學校彰興國中升學表現亮眼，錄取第一志願人數創新高。校方統計，今年錄取彰中第一志願以上學生約118人，錄取彰女第一志願以上約72人，合計190人，占全體畢業生約37%，較去年成長5個百分點，平均約每2.5名畢業生就有1人錄取第一志願高中。

彰興國中校長郭佳文表示，今年升學成果來自全體教職員共同努力，學校除針對學生課業加強輔導，也重視多元學習發展，讓學生在各項學藝競賽中累積自信與能力，進而在升學路上展現成果。

彰化縣政府提醒，錄取學生須於7月9日依各招生學校規定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄錄取資格。如欲放棄錄取資格，須於7月13日下午2時前向錄取學校提出申請，才能參加其他入學管道。對分發結果有疑義者，可於7月8日下午2時前，向彰化區免試入學委員會（國立秀水高工）申請複查。