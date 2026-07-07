快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

免試入學放榜！彰女最低31級分 彰中29級分錄取門檻揭曉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化區115學年度高中免試入學今天上午放榜，受到畢業生人數增加及高中班級人數上限調降影響，彰中、彰女錄取名額較去年略減，錄取門檻也較往年微幅上升。報系資料照
彰化區115學年度高中免試入學今天上午放榜，受到畢業生人數增加及高中班級人數上限調降影響，彰中、彰女錄取名額較去年略減，錄取門檻也較往年微幅上升。報系資料照

彰化區高中免試入學今天上午放榜，受到畢業生人數增加及高中班級人數上限調降影響，彰中、彰女錄取名額較去年略減，錄取門檻也較往年微幅上升。其中彰化女中錄取400人，最低錄取分數31級分；彰化高中錄取495人，最低錄取分數29級分，少數符合加分條件者以28級分錄取。

教育部自115學年度起調降高中每班學生人數上限，國立高中每班上限由原規定調降至33人、私立高中上限43人，使各校招生名額同步縮減。今年彰女錄取人數較彰中少，最低錄取分數較彰中高出2級分。

彰化縣政府指出，彰化區免試入學招生總名額8030人，今年報名人數6325人，錄取6226人，總錄取率達98.43%。其中以第一志願錄取者占49.82%，前三志願錄取率78.75%，前五志願錄取率88.37%，多數學生仍能進入原先志願序內的高中職。

今年彰化縣總量管制學校彰興國中升學表現亮眼，錄取第一志願人數創新高。校方統計，今年錄取彰中第一志願以上學生約118人，錄取彰女第一志願以上約72人，合計190人，占全體畢業生約37%，較去年成長5個百分點，平均約每2.5名畢業生就有1人錄取第一志願高中。

彰興國中校長郭佳文表示，今年升學成果來自全體教職員共同努力，學校除針對學生課業加強輔導，也重視多元學習發展，讓學生在各項學藝競賽中累積自信與能力，進而在升學路上展現成果。

彰化縣政府提醒，錄取學生須於7月9日依各招生學校規定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄錄取資格。如欲放棄錄取資格，須於7月13日下午2時前向錄取學校提出申請，才能參加其他入學管道。對分發結果有疑義者，可於7月8日下午2時前，向彰化區免試入學委員會（國立秀水高工）申請複查。

免試入學 彰女 放榜

延伸閱讀

115學年度竹苗免試入學放榜 竹市錄取率達99.87%

高中職免試入學錄取率99.21% 招生缺額近3.4萬

高中免試入學今放榜 上午11時查詢分發結果 國教署：7月9日報到

高中免試入學放榜最低錄取門檻曝光 中一中較去年低、中女中持平

相關新聞

免試入學放榜！彰女最低31級分 彰中29級分錄取門檻揭曉

彰化區高中免試入學今天上午放榜，受到畢業生人數增加及高中班級人數上限調降影響，彰中、彰女錄取名額較去年略減，錄取門檻也較往年微幅上升。其中彰化女中錄取400人，最低錄取分數31級分；彰化高中錄取495人，最低錄取分數29級分，少數符合加分條件者以28級分錄取。

115學年度竹苗免試入學放榜 竹市錄取率達99.87%

115學年度高中免試入學分發作業已完成，今天起學生可至竹苗區免試入學網站查詢錄取結果。市府指出，今年竹市免試入學共錄取3719人（其中一般生3575人、原住民學生55人、身心障礙學生89人），錄取率達99.87%；其中第一志願錄取1542人，錄取率達41.46%，前五志願錄取3692人，錄取率達99.27%。亮眼的分發成果，不僅展現學生努力、家長支持，更反映各國中落實適性輔導，陪伴孩子探索自我、找到適合發展方向的教育成果。

高中免試入學放榜最低錄取門檻曝光 中一中較去年低、中女中持平

高中免試入學今天放榜，台中一中最低錄取分94點，較去年95點略為下修；台中女中為92點，與去年相同，但最低錄取分數人數較去年增多。中一中、中女中表示，今年考題偏難，導致總錄取分數略為下修。

基隆名人幼兒園虐童停業58名幼兒去哪兒？ 市府：依家長意願安置

基隆市名人幼兒園的幼兒遭園方不當對待，市府預計明天依調查結果處分停業，園內58名幼兒如何安置受關注。市府今早公布處理情形，表示絕大多數的幼兒，都已依家長意願協調到其他園所或居家照顧。

高中免試入學今放榜 上午11時查詢分發結果 國教署：7月9日報到

115學年高級中等學校免試入學今天放榜，今年會考考生共計18萬2868人，各就學區將於今天上午11時公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。