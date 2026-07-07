115學年度竹苗免試入學放榜 竹市錄取率達99.87%
115學年度高中免試入學分發作業已完成，今天起學生可至竹苗區免試入學網站查詢錄取結果。市府指出，今年竹市免試入學共錄取3719人（其中一般生3575人、原住民學生55人、身心障礙學生89人），錄取率達99.87%；其中第一志願錄取1542人，錄取率達41.46%，前五志願錄取3692人，錄取率達99.27%。亮眼的分發成果，不僅展現學生努力、家長支持，更反映各國中落實適性輔導，陪伴孩子探索自我、找到適合發展方向的教育成果。
今年竹苗區最強高中仍是新竹科學園區實驗高中，市府指出，竹市這次共18人滿級分，其中培英國中佔8人、光華國中1人、光武國中4人、曙光女中國中部4人、康橋國際學校新竹校區1人。
高虹安指出，115學年度竹苗區免試入學報名學生共計1萬036人；經入闈分發作業後，錄取學生總數計1萬0417人，錄取率達99.82%，其中竹苗區以第一志願分發計4879人，錄取率達46.84%，前五志願分發計1萬0331人，高達99.17%，顯示分發結果高度契合學子志願。
高虹安提醒，錄取學生務必留意各校公告的報到時間及相關規定，請於7月9日上午9時至11時攜帶國中畢（修）業證書正本及身分證（或戶口名簿），依各校規定完成報到程序。同時，也預祝將於7月11日至12日參加大學分科測驗的考生沉著應試、發揮實力，順利錄取心目中的理想校系。
高虹安表示，為保障自身權益，學生若對分發結果有疑義，請於明日16時前向115學年度竹苗區免試入學委員會承辦學校國立新竹科學園區實驗高級中等學校提出複查申請。若學生決定放棄錄取資格，改參加續招或其他升學管道，請務必於7月13日14時前，填具竹苗區免試入學簡章所附「放棄錄取資格聲明書」，由本人或家長親送至錄取學校辦理放棄手續。
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