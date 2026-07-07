高中職免試入學錄取率99.21% 招生缺額近3.4萬

高中職免試入學今放榜，今年總計12萬620人報考，錄取11萬9664人，錄取率達99.21%，招生缺額近3.4萬個，但仍有957人落榜。新北市福和國中校長陳君武表示，少子化、招生結構與學生選校行為改變，正重塑高中職教育版圖；面對缺額常態化，教育應從「挑選與淘汰學生」轉向「成就每一位學生」。

今年免試入學招生簡章提列總名額18萬4459名，扣除完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取與回流名額，實際招生總名額為15萬3595名，共錄取11萬9664人，仍有3萬3931個缺額。

根據教育部統計，今年全國平均錄取率為99.21%，但仍有956人落榜，以基北區446人未錄取最多，其次為桃連區117人、彰化區99人。

從各就學區錄取率來看，全國15個就學區中，花蓮區、澎湖區錄取率均達100%，並列最高；其次為屏東區99.92%，再來是竹苗區99.82%。錄取率最低的三區則為彰化區98.43%、基北區98.58%，以及嘉義區98.67%。

特色招生考試分發入學今也同步放榜，教育部表示，115學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，7所學校總招生名額200名，有301人報名，合計錄取120名，總錄取率39.87%。

陳君武表示，近年免試入學錄取率屢創新高，背後反映的不只是升學機會增加。高達3.4萬個招生缺額，已成少子化下難以逆轉的招生常態，也迫使教育思維從過去「挑選與淘汰學生」，轉向「成就每一位學生」。

他指出，當「人人有校讀」成為常態，高中職未來真正的競爭將回歸辦學本質。特色課程、教師專業、跨域與雙語國際教育、自主學習指導及精緻照顧能力，都將成為學校存續關鍵；若想吸引生源，也不能只靠硬體更新，更須在AI科技教育、跨域探究及精準職涯探索上建立難以取代的辦學品牌。

全國中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，隨著少子化持續加劇，招生缺額只會愈來愈多；若各校仍沿用過去招生規模，缺額勢必持續放大。他認為，面對生源減少，應加速調降班級人數，以每班約20人為目標，推動精緻化教學。尤其108課綱強調探究與實作，若班級人數過多，教師難以逐一照顧學生學習；加上普特融合下，特教生安置應提高班級人數折抵幅度，減輕教師負擔也提升教學品質。

全國免試入學分基北、宜蘭、桃園、竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門等15個就學區，若招生學校報名人數未超過該校的招生名額，就全部錄取；若報名人數超過名額，則依照各就學區訂定的「超額比序」決定是否錄取。

未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，將於7月8日起公告於「特色招生專業群科甄選入學網站」；另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，預計於7月28日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，學生可直接上網查閱。