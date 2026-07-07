高中免試入學放榜最低錄取門檻曝光 中一中較去年低、中女中持平

高中免試入學今天放榜，台中一中最低錄取分94點，較去年95點略為下修；台中女中為92點，與去年相同，但最低錄取分數人數較去年增多。中一中、中女中表示，今年考題偏難，導致總錄取分數略為下修。

今年國中會考中投區共約2.8萬人報考，比去年略增加1065人。

台中一中今年錄取822人，去年最低錄取需95點，今年降為94點，但僅56人94點錄取，今年仍有高達525人100點以上錄取，110點71人，111點6人，高分群仍占多數。

台中一中教務主任朱玉梅指出，今年中投區報考人數雖然增加1000多人，但今年考題偏難，學生對素養題的掌握度不足，各科級分人數略為下降，導致一中最低錄取分數也略為下修。

台中女中今年錄取634人，今年最低錄取分為92點，與去年持平。台中女中教務主任蔡岳璟指出，今年錄取92點53人，較去年僅4人增加許多，顯見今年分數略有下降；另今年100點以上考生有349人，110點數48人，111點10人。