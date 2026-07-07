他喊補習害學生「失去求知樂趣」 補教師揭教育困境：不補難考學測

補習班的功能在於提供學生額外的學習管道，幫助應對考試並減輕家長負擔。一名網友發文，認為學生上補習班會喪失自我思考與探索知識的能力，覺得補習班不應該存在。對此，一位曾任教於公立學校的補習班老師指出目前的教務困境，學校老師多用「防禦教學」，因時間有限只教基本的課程，學生所獲取的知識不夠多，甚至達不到考學測的能力，只能藉由補習班獲取資源。

一名網友在Threads發文，表示台灣的補習班不應該存在，因為台灣學生在學校的上課時數已經很高了，學生下課後還要上補習班，不僅身心靈非常疲憊，還會失去自己整理知識的能力，而過於依賴補習班資源，更會喪失探索知識的樂趣。

此文一出，多數網友並不同意他的看法，有一位從前在公立學校教書、目前為補習班老師的網友回應，現在學校提供的教科書沒辦法銜接國中或高中，如果學生是高中生，只讀完5本英文課本的內容，所獲得的知識量是沒辦法考學測的。

該補教老師進一步指出，因為教學時間有限，現在學校多數老師採取「防禦教學」，只上基本的課程，不會補充多餘的知識，鐘聲一響就離開教室了，他們不是不想教，是因為時間太趕、教基本知識就來不及了，何況是補充知識。他以學測作文舉例，老師們並不想多花時間改作文，因此才會偏向只教課本內容。而此種教學方式讓他質疑「這樣學生怎麼考學測？」，如果學生在學校就能獲取足夠的知識，自然不需要倚靠補習班來加強相關知識。

也有網友指出，過於仰賴補習班的問題應該是學生自己的責任，如果學生能把尋求資源的對象轉回給學校老師，並想辦法說服家長不帶他去補習，專心一致在學校課業上的話，的確不用透過補習獲取知識；但是目前的現狀是，很多學生並不是不想自我思考與探索知識，「而是根本不想前進」，這也是家長仰賴補習班的理由。

還有網友提到「亞洲教育」的通病，無論是台灣、韓國或日本都一樣，家長普遍非常重視小孩成績，加上自己工時太長沒辦法陪小孩，才會依賴補習班的資源，加上公立學校有很多老師不願意多教知識，「有的只會唸課文與放出版社給的投影片」，加上「青少年同儕效應」，其他小孩都有補習，你自然也要補，諸多因素之下，只能跟著上補習班。

有網友則指出上補習班的好處，他在家裡讀書時常靜不下心來，只有去補習班才會專心讀書，而且補習班鼓勵學生問問題，並不會喪失思考與探索知識的能力。此外，參加日常的競賽或活動，例如ASEP（亞洲學生交流計畫）也能增進思考能力，不必將視角侷限在學校之內。

曾有一名家長表示，很多學生都有「補習才有好大學」的心態，質疑高中靠學校三年不夠嗎？對此，有些網友認為，學校教的遠遠不及學測考的；但也有家長指出，還是要看孩子自身個性及需求，如果本身就很自律，願意主動求知，或許不一定要補習。