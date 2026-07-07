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東部唯一行進樂團 台東寶桑國中行進樂旗隊連霸最高榮耀

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣寶桑國中行進樂旗隊由總監蔡君萍老師帶領，去年擔任樂團指揮，今年正式接任總監一職，並與各分部指導老師共同投入團隊培訓。圖／讀者提供
台東縣寶桑國中行進樂旗隊由總監蔡君萍老師帶領，去年擔任樂團指揮，今年正式接任總監一職，並與各分部指導老師共同投入團隊培訓。圖／讀者提供

台東縣寶桑國中行進樂旗隊成立十餘年，是目前東部唯一的行進管樂團隊，近年表現亮眼，於113、114學年度全國學生音樂比賽連續兩年勇奪「特優」最高榮譽。從校內升旗典禮起步，到站上全國最高殿堂，孩子們用汗水與堅持，在音樂中寫下屬於台東的榮耀。

寶桑國中行進樂旗隊由總監蔡君萍老師帶領，去年擔任樂團指揮，今年正式接任總監一職，並與各分部指導老師共同投入團隊培訓。多年來，老師們陪伴學生一步步成長，讓樂團不僅累積豐富比賽經驗，更持續締造佳績，成為東部行進管樂的重要代表。

樂團最早僅負責校內升旗典禮演奏，自民國103年開始參加全國行進管樂比賽；108年成立打擊重奏與銅管五重奏室內樂團，111年再成立旗隊，結合管樂、打擊與旗隊三大元素，完整建構行進樂旗隊的演出形式。多年來年年取得全國賽門票，從優等一路邁向連續兩年「特優」，實力備受肯定。

行進管樂不同於一般演奏，除了音樂表現外，更講究隊形變化與整體默契。近年學校特別邀請專業作曲家，以台東原住民族文化為主題量身創作比賽曲目，學生不僅要背熟長達9分多鐘的樂曲，更得牢記30多組隊形變換位置，考驗演奏技巧、體能與團隊合作能力。

更難得的是，樂團不少學生在入團前從未接觸過音樂。學校秉持「不因家庭背景而限制學習機會」的理念，提供孩子免費且完整的音樂教育平台。尤其旗隊成員多半從零開始，短短一、兩個月便有機會代表學校站上比賽舞台，在老師耐心陪伴下逐步建立自信。

寶桑國中表示，希望透過音樂教育，讓每位孩子都能突破資源限制，找到屬於自己的舞台。未來也將持續深耕行進管樂教育，培養更多音樂人才，並歡迎更多對音樂有興趣的學生加入，一同用音符吹響夢想，讓世界聽見臺東的聲音。

台東 樂團 音樂

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