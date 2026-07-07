高中免試入學今放榜 上午11時查詢分發結果 國教署：7月9日報到

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。「一直想寫這樣的一首詩，但總覺時機未到，那天有點觸動。」但她寫寫停停、改了幾次不滿意，「我寫詩必須一氣呵成，修改太多就不要了。」零雨寫詩講究「氣」，她說「氣」是一種充沛的生命力，「是生命力控制你寫作、而不是你去控制文字」。零雨總是放手讓這種「難以解釋的生命力」控制她寫詩，因此寫的極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記。」

2026-07-07 02:33