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山區小校種出全台盲測前3名生態紅茶 企業搶訂、女明星也愛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校以無毒農法種植台茶18號紅茶，曾在全台20多款茶樣盲測中勇奪前三名，茶葉包裝由學生自行設計。記者陳雅玲／攝影
被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校以無毒農法種植台茶18號紅茶，曾在全台20多款茶樣盲測中勇奪前三名，茶葉包裝由學生自行設計。記者陳雅玲／攝影

被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學，不只有茶園環抱的絕美景色，還藏著一款讓企業搶著訂購的「生態紅茶」。學校多年前認養校園後山茶園，改採無毒農法種植台茶18號紅茶，曾在全台20多款茶樣盲測中勇奪前三名，近年除獲長榮海運持續採購作為贈禮，藝人曾珮瑜也大力推薦。今年新茶已製成，學校歡迎企業、民眾採購。

樟湖生態國中小學位於海拔約800公尺的古坑山區，四周茶園環繞。校長陳清圳表示，當年因鄰近茶園長期使用慣行農法噴灑農藥，每逢噴藥期間，師生都得緊閉門窗上課。為改善學習環境，2012年學校向高齡地主認養約0.7公頃茶園，全面改採友善無毒栽培，也讓這片茶園成為學生最特別的戶外教室。

茶園最初栽種烏龍茶，但因茶樹樹齡已逾20年，產量逐年下降，在茶農建議下，校方於2020年改種台茶18號紅茶，陳清圳表示，紅茶原為平地茶種，但因近年氣溫持續升高，茶農往較高海拔種植，樟湖位於海拔800公尺高度，早晚溫差大、雲霧繚繞，正適合種植紅茶，並在茶農張定國及茶改場專家協助下，逐步提升品質。

生態茶園由教師及社區居民負責採收與製茶；學生則投入茶文化學習、泡茶接待、社區產業訪談及品牌包裝設計，將地方產業融入校本課程，也因無毒栽培，茶園可以看見山豬、野兔、鼬獾等動物，生態豐富。

陳清圳指出，前茶改場場長郭寬福以全台20多款紅茶進行盲測，樟湖紅茶獲得第二名佳績，郭寬福也建議學校延長發酵時間，並採取「二次烘焙」工法，讓茶湯更圓潤、香氣更飽滿，也成為學校紅茶的特色。

目前茶園一年可採收5次，產量有限，長榮海運近年來持續採購作為贈送貴賓禮品，日前不愛喝茶的藝人曾珮瑜初嘗也為之驚艷，並採購許多。校方表示，學校提供客製化服務，茶包、茶葉禮盒均可依企業需求設計，而包裝設計正是學生課程成果之一，茶葉收益主要用以照顧弱勢學生。

陳清圳表示，今年最新一批紅茶已完成製作，預計近期上市，歡迎企業及民眾訂購，也期待更多人走進古坑，品味來自山林的無毒紅茶與茶香故事。訂購電話（05）5811044#13

被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校也發展茶文化課程。記者陳雅玲／攝影
被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校也發展茶文化課程。記者陳雅玲／攝影

被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校以無毒農法種植台茶18號紅茶，曾在全台20多款茶樣盲測中勇奪前三名，近年除獲長榮海運持續採購作為贈禮，藝人曾珮瑜也大力推薦。記者陳雅玲／攝影
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被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校也發展茶文化課程。記者陳雅玲／攝影
被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校也發展茶文化課程。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學位於海拔約800公尺的古坑山區，四周茶園環繞。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學位於海拔約800公尺的古坑山區，四周茶園環繞。記者陳雅玲／攝影

被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校也發展茶文化課程。記者陳雅玲／攝影
被譽為「全台最美學校」的雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學多年前認養校園後山茶園，成為生態教室，學校也發展茶文化課程。記者陳雅玲／攝影

紅茶 陳清圳

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