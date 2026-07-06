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鍾東錦表揚 總統教育獎李小龍、鄭恩泓、潘祖坪及「奮發向上獎」姚宥米

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南高中姚宥米同樣以不畏逆境、積極向學的精神，在國際體育競賽屢獲佳績，全國競賽更是常勝軍，獲頒「奮發向上獎」。 圖／苗栗縣政府提供
竹南高中姚宥米同樣以不畏逆境、積極向學的精神，在國際體育競賽屢獲佳績，全國競賽更是常勝軍，獲頒「奮發向上獎」。 圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰安國中小李小龍、六合國小鄭恩泓、汶水國小潘祖坪榮獲2026年「總統教育獎」，竹南高中姚宥米獲頒「奮發向上獎」，縣長鍾東錦今天接見並頒發獎牌和獎學金，表揚他們不畏逆境、奮鬥向上的精神令人感佩，足堪作為所有學子的表率。

教育處指出，泰安國中小李小龍家境不佳，父親身體遭逢變故，但並沒有讓他自卑，反而促使他比別人更努力向學，不但肩負照顧家庭責任，在課業、英語、原住民族語及體育皆有優異成績，備受肯定。

六合國小鄭恩泓是聽障學生，雖處逆境，但勤學圖強，不斷克服聽覺障礙，在全縣國語文競賽台語演說比賽中，一舉拿下第2名的好成績，積極向學的精神也令師長們佩服不已。

汶水國小潘祖坪自幼肩負家庭責任，為追求棒球夢，從南庄遠赴泰安汶水國小參加棒球隊練習，他小小年紀不辭辛勞，為了圓夢隻身離鄉背井的精神可嘉，也令許多人動容。

另外，竹南高中姚宥米同樣以不畏逆境、積極向學的精神，在國際體育競賽屢獲佳績，全國競賽更是常勝軍，獲頒「奮發向上獎」，可說實至名歸。

縣長鍾東錦上午接見肯定4人不畏逆境、奮發向上的精神，令人感佩，足堪作為所有學子的表率，除加碼頒發每人獎勵金2萬元及獎牌恭賀；副議長張淑芬也送給每人5000元的永貞宮媽祖悠遊卡，希望媽祖婆保佑他們平安順利。

鍾東錦也特別謝謝校長和老師的陪伴與鼓勵，讓每位孩子都能發揮潛能、實現夢想。當得知鄭恩泓的助聽器已經用了7年，鍾縣長也當場指示教育處幫恩泓申請日前由科林集團捐贈給苗栗縣弱勢家庭的高品質人工智慧數位型助聽器，幫助恩泓改善生活，也讓陪同出席的恩泓媽媽感動地紅了眼眶。

苗栗縣長鍾東錦今表揚總統教育獎李小龍、鄭恩泓、潘祖坪及「奮發向上獎」姚宥米，包括副議長張淑芬、議員廖英利、楊文昌、劉美蘭、泰安鄉長陳吉基、學校師長也都到場恭賀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今表揚總統教育獎李小龍、鄭恩泓、潘祖坪及「奮發向上獎」姚宥米，包括副議長張淑芬、議員廖英利、楊文昌、劉美蘭、泰安鄉長陳吉基、學校師長也都到場恭賀。圖／苗栗縣政府提供

泰安國中小李小龍、六合國小鄭恩泓、汶水國小潘祖坪不畏逆境、奮鬥向上，榮獲2026年「總統教育獎」。圖／苗栗縣政府提供
泰安國中小李小龍、六合國小鄭恩泓、汶水國小潘祖坪不畏逆境、奮鬥向上，榮獲2026年「總統教育獎」。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 總統教育獎

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