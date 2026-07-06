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中信高中附小115學年招生 說明會吸引逾300組家庭報名
隨著家長愈來愈重視國際教育及外語能力，中信國際學校新北校區今年成立新北市中信高中附設小學，成為涵蓋幼兒園至高中（K-G12）的完全國際中小學。校方表示，115學年度預計招收60名小一新生，日前舉辦招生說明會，吸引超過300組家庭報名，入學競爭相當熱烈。
中信國際學校教育長林妙蓉表示，學校提供K-G12完整國際教育，以品格教育為核心，課程涵蓋語言、閱讀、藝術、運動及科學等多元領域，並採探究式學習及跨領域課程設計，培養學生跨文化溝通能力及國際視野。校方也建置完整升學輔導機制，由國內外升學輔導團隊協助學生適性發展，歷屆學生已錄取多所世界百大大學。
校方指出，招生說明會吸引許多家長到場了解課程內容，不少家長認為，在全球化趨勢下，希望孩子從小接受國際化教育，培養外語能力與跨域競爭力，而中信國際學校完整的教育規畫、國際化課程設計，以及重視品格教育與全人發展的辦學理念，是吸引報名的重要原因。
校方表示，中信國際學校新北校區成立，是學校教育版圖的重要里程碑，希望透過優質國際教育資源，提供家長更多元的教育選擇。此次招生說明會反應熱烈，也反映家長對國際教育及培養下一代全球競爭力的高度重視。
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