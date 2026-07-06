中小學教師調薪4％ 私中盟憂成「調薪孤兒」籲調高學費

行政院會拍板116年度軍公教員工待遇提升方案，中小學教師本俸調升4％，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000元。全國私立中學聯盟輪值主席、台中市私立僑泰高中校長温順德表示，樂見政府為軍公教人員調薪，但私立學校財源有限，若未同步調整學費，私校恐無力替教職員加薪，呼籲教育部建立合理的學費調整機制，避免私校教師淪為「調薪孤兒」。

温順德說，公立學校經費全由政府埋單，私校則須自力更生，近年因少子化的衝擊，全國生源快速遞減，班級人數大幅下降，私校辦學本已艱困，而「教師待遇條例」及「公教人員保險法」的實施，私校教師本俸逐年晉級，加以教職員保險費、超額年金、養老給付、死亡給付、養老年金、遺屬年金給付等負擔，人事費支出逐年增加，私校財務壓力益形加劇，若政府不調漲學費，私校教職員恐將淪為調薪的孤兒。

温順德指出，按照會計與收支規範，所有人事費用僅能由學費收入支應，在高中職免學費政策下，目前私校每生每學期學費補助為2萬6162元，但如以每班40人計算，每生每學期的成本約需3萬2000元，就算招生滿額學校，學費收入仍難支應人事開銷。國教署委託學者研究顯示，政府補助私校每位學生的教育成本，不及公校學生的三分之二，對私校學生極為不公。

温順德強調，去年年底教育部宣布調升中小學兼代課教師鐘點費、導師加給，並加發兼任行政職務教師工作獎金，原本未編列私校經費，經爭取後，教育部同意114學年度以專案經費補助，但非國教署管轄的五都私校，卻僅補助一半，另一半要地方負擔，而地方又不願承擔，造成一國兩制的現象；115學年度後的補助方案，則尚在討論階段。他建議教育部將之與新年度的調薪，一併透過調漲學費解決，私校才有辦法幫教職員調薪。

温順德呼籲，私校承擔台灣教育的重任，幫政府省下鉅額公帑，理應獲得合理對待；而私校的家長同樣是納稅人，子弟也應獲得同等的教育資源。他希望政府建立以財務結構為基礎的學費調整機制，並賦予私校適度自主化訂定收費標準；並訂定以物價指數為計算基準的雜費調整制度，覈實檢討各項代收代辦費的調整原則，讓私校有公平的競爭條件。