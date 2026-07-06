快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

阿公阿嬤也揮棒！東吳附幼親子運動會 三代同場打棒球留下幸福回憶

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
三代同堂上球場，東吳附幼棒球運動會揮出幸福回憶。圖／東吳高職提供
三代同堂上球場，東吳附幼棒球運動會揮出幸福回憶。圖／東吳高職提供

暑假親子活動熱鬧展開，東吳高職附設幼兒園舉辦以「跨世代共榮・傳承夢想」為主題的親子運動會，邀請幼兒、家長、祖父母及教師同場參與。東吳高職校長賴建源表示，孩子終究會長大，但童年的陪伴只有一次，希望透過活動讓孩子在家人的笑容與支持中成長，也讓長輩在陪伴中再次感受到自己的價值與幸福。

東吳高職附設幼兒園今年打破傳統幼兒運動會模式，將「幼老共學」理念融入運動教育，規劃多項適合幼兒發展的趣味球類活動，包括「球球找朋友」、「球球跟我走」、「高空炸彈爆爆樂」及「球球打出去」等，讓孩子在遊戲中學習合作、遵守規則與勇敢嘗試，也促進親子與祖孫互動。

活動中最受矚目的莫過於「幼老棒球隊大賽」及「親師棒球聯誼賽」。阿公阿嬤、爸爸媽媽與老師輪番揮棒、接球，孩子們則在場邊賣力吶喊加油，「阿嬤，快！快上二壘！」、「帥喔，阿公打到球了！」此起彼落，讓現場充滿歡笑與掌聲。比賽沒有激烈競爭，也不以勝負為目的，而是希望透過運動增進三代情感交流。

不少長輩分享，童年時最期待的就是和朋友在空地打棒球，如今能陪著孫子、孫女一起踏上球場，格外有意義；家長也說，孩子在運動中展現笑容與活力，更留下難忘的家庭回憶。一顆棒球不只是運動器材，更串起不同世代共同的生活記憶。

附幼園長黃柏瑜表示，面對少子女化與高齡化社會，幼兒教育不應侷限於教室，而是透過共同遊戲、共同運動及共同學習，創造跨世代互動機會，讓幼兒、家長與長輩在陪伴中建立更深厚的情感連結。

這場親子運動會於7月4日上午9時至12時，在東吳高職附設幼兒園及東吳高職活動場地舉行，透過三代同堂共同參與，為孩子留下充滿歡笑與陪伴的童年回憶。

三代一起跑一起打，東吳附幼親子運動會留下最暖回憶。圖／東吳高職提供
三代一起跑一起打，東吳附幼親子運動會留下最暖回憶。圖／東吳高職提供

東吳附幼推幼老共學，祖孫親子同場揮棒傳承幸福。圖／東吳高職提供
東吳附幼推幼老共學，祖孫親子同場揮棒傳承幸福。圖／東吳高職提供

阿公阿嬤變隊友，東吳附幼跨世代棒球賽笑聲滿球場。圖／東吳高職提供
阿公阿嬤變隊友，東吳附幼跨世代棒球賽笑聲滿球場。圖／東吳高職提供

幼兒園 親子 運動

延伸閱讀

帶爺爺奶奶上學去 縮短世代差距新北15校辦祖孫一日營

羽球／UNIQLO台灣首次啟動未來世代發展計劃 攜手戴資穎走進校園以運動啟發夢想

大榕樹傾倒重生 新北深坑附幼繪本見證生命教育

「市長陪你拍」黃偉哲勉畢業生勇敢迎未來留下獨特回憶

相關新聞

中信高中附小115學年招生 說明會吸引逾300組家庭報名

隨著家長愈來愈重視國際教育及外語能力，中信國際學校新北校區今年成立新北市中信高中附設小學，成為涵蓋幼兒園至高中（K-G12）的完全國際中小學。校方表示，115學年度預計招收60名小一新生，日前舉辦招生說明會，吸引超過300組家庭報名，入學競爭相當熱烈。

中小學教師調薪4％ 私中盟憂成「調薪孤兒」籲調高學費

行政院會拍板116年度軍公教員工待遇提升方案，中小學教師本俸調升4％，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000元。全國私立中學聯盟輪值主席、台中市私立僑泰高中校長温順德表示，樂見政府為軍公教人員調薪，但私立學校財源有限，若未同步調整學費，私校恐無力替教職員加薪，呼籲教育部建立合理的學費調整機制，避免私校教師淪為「調薪孤兒」。

阿公阿嬤也揮棒！東吳附幼親子運動會 三代同場打棒球留下幸福回憶

暑假親子活動熱鬧展開，東吳高職附設幼兒園舉辦以「跨世代共榮・傳承夢想」為主題的親子運動會，邀請幼兒、家長、祖父母及教師同場參與。東吳高職校長賴建源表示，孩子終究會長大，但童年的陪伴只有一次，希望透過活動讓孩子在家人的笑容與支持中成長，也讓長輩在陪伴中再次感受到自己的價值與幸福。

流浪幼犬變身明星校犬 石門實驗國中「睿睿」成暖心校園夥伴

新北市動保處推動校園犬貓計畫成效卓著，經媒合目前已有44所學校、74隻校園犬貓參與校園陪伴與生命教育工作。近期位於新北市石門實驗國中的校犬「睿睿」，在動保處與學校共同努力下，逐步融入校園生活，成為師生共同陪伴成長的重要夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。