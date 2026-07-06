阿公阿嬤也揮棒！東吳附幼親子運動會 三代同場打棒球留下幸福回憶

暑假親子活動熱鬧展開，東吳高職附設幼兒園舉辦以「跨世代共榮・傳承夢想」為主題的親子運動會，邀請幼兒、家長、祖父母及教師同場參與。東吳高職校長賴建源表示，孩子終究會長大，但童年的陪伴只有一次，希望透過活動讓孩子在家人的笑容與支持中成長，也讓長輩在陪伴中再次感受到自己的價值與幸福。

東吳高職附設幼兒園今年打破傳統幼兒運動會模式，將「幼老共學」理念融入運動教育，規劃多項適合幼兒發展的趣味球類活動，包括「球球找朋友」、「球球跟我走」、「高空炸彈爆爆樂」及「球球打出去」等，讓孩子在遊戲中學習合作、遵守規則與勇敢嘗試，也促進親子與祖孫互動。

活動中最受矚目的莫過於「幼老棒球隊大賽」及「親師棒球聯誼賽」。阿公阿嬤、爸爸媽媽與老師輪番揮棒、接球，孩子們則在場邊賣力吶喊加油，「阿嬤，快！快上二壘！」、「帥喔，阿公打到球了！」此起彼落，讓現場充滿歡笑與掌聲。比賽沒有激烈競爭，也不以勝負為目的，而是希望透過運動增進三代情感交流。

不少長輩分享，童年時最期待的就是和朋友在空地打棒球，如今能陪著孫子、孫女一起踏上球場，格外有意義；家長也說，孩子在運動中展現笑容與活力，更留下難忘的家庭回憶。一顆棒球不只是運動器材，更串起不同世代共同的生活記憶。

附幼園長黃柏瑜表示，面對少子女化與高齡化社會，幼兒教育不應侷限於教室，而是透過共同遊戲、共同運動及共同學習，創造跨世代互動機會，讓幼兒、家長與長輩在陪伴中建立更深厚的情感連結。

這場親子運動會於7月4日上午9時至12時，在東吳高職附設幼兒園及東吳高職活動場地舉行，透過三代同堂共同參與，為孩子留下充滿歡笑與陪伴的童年回憶。

三代一起跑一起打，東吳附幼親子運動會留下最暖回憶。圖／東吳高職提供

東吳附幼推幼老共學，祖孫親子同場揮棒傳承幸福。圖／東吳高職提供

阿公阿嬤變隊友，東吳附幼跨世代棒球賽笑聲滿球場。圖／東吳高職提供