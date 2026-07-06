流浪幼犬變身明星校犬 石門實驗國中「睿睿」成暖心校園夥伴

新北市動保處推動校園犬貓計畫成效卓著，經媒合目前已有44所學校、74隻校園犬貓參與校園陪伴與生命教育工作。近期位於新北市石門實驗國中的校犬「睿睿」，在動保處與學校共同努力下，逐步融入校園生活，成為師生共同陪伴成長的重要夥伴。

石門實驗國中校犬「睿睿」，原為校長於二重國中任職時收養流浪犬所生之幼犬，幼犬時由家人帶至屏東照護，近期家中長輩退休後返居新北，將睿睿接回石門實驗國中照顧。為確保校園犬管理完善，校方主動與三芝動物之家聯繫，由動保處協助完成晶片掃描及寵物登錄等程序，使睿睿正式成為校園的一份子，逐漸成為陪伴師生成長的校園夥伴。

去年寒流來襲氣溫驟降，來自屏東的睿睿首次面對北部寒冬，師生主動替牠穿上保暖背心並抱著取暖；也有學生發現睿睿清晨在低溫中蜷縮於陽光下取暖，特地回教室拿來小毛毯替牠覆蓋，下課後再跑回去確認牠是否暖和一些，展現學生對生命最真摯的關懷。在老師與助理員的陪伴引導下，學生們逐漸學習以溫柔且適當的方式與睿睿互動，睿睿也安靜地回應每一次靠近，成為校園裡重要的情感支持力量，也在日常相處中發揮生命教育的意義。

新北市動保處表示，校園犬貓均依規定完成疫苗施打、健康檢查及防疫管理措施，並由學校與專業團隊共同照護，確保動物健康與校園安全。「校園犬貓計畫」不僅提供流浪動物友善安置機會，更透過人與動物共同學習，將生命教育、責任培養及動物福利觀念融入校園。未來將持續推動流浪動物友善轉化機制，鼓勵學校依需求認養適合進入校園的犬貓，並提供媒合與諮詢協助服務，讓更多生命找到溫暖歸屬。

同學主動為睿睿穿上保暖背心，輕輕抱著牠取暖。記者黃子騰／翻攝

睿睿與陪伴二年多的同學們參加畢業典禮。記者黃子騰／翻攝

睿睿隨這音樂熱情的猛搖尾巴。記者黃子騰／翻攝