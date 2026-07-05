快訊

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

周三前持續增強！強颱巴威暴風侵襲機率擴大 9縣市逾4成「宜蘭飆49％」

搶奪頂尖學者！美國諾貝爾化學獎得主赴北京清華任教引各界關注

聽新聞
0:00 / 0:00

學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器

聯合新聞網／ 綜合報導
Threads上一名家長表示，想知道大家針對孩子學的才藝，有沒有學過後覺得終身值得大推的項目。 示意圖／ingimage
Threads上一名家長表示，想知道大家針對孩子學的才藝，有沒有學過後覺得終身值得大推的項目。 示意圖／ingimage

許多家長為了讓孩子能有多元發展，從小就會安排各式各樣的課程。近日Threads上一名家長提問，想知道大家針對孩子學的才藝，有沒有學過後覺得終身值得大推的項目。原PO也在留言區補充「目前除了游泳之外，還在探尋其他專長，有人4歲在學跆拳道的嗎？」話題一出，隨即引發許多家長與過來人的熱烈討論，紛紛傾囊相授自己心目中的神級才藝。

在眾多回應中，「舞蹈」成為許多人極力推薦的項目之一。網友指出「舞蹈～我覺得不一定要走向專科，但跳舞能讓身體協調、音樂拍點、自信心都比較好」、「舞蹈課是最讓女兒有自信的，而且她熱愛」。除了舞蹈，不少人也大力推薦學習音樂，「音樂音樂」、「從小學鋼琴、小提琴，大學唸書壓力大的時候，玩樂器就是他（孩子）放鬆的方法」、「從大班開始學鋼琴9年，後來不是走音樂這條路，但是覺得終身值得大推」。

甚至有人透露才藝成了自己在海外生存的技能，「鋼琴、畫畫，我現在靠這兩樣技能，在英國生活」。此外，也有人點名節奏感強烈的樂器，「我推爵士鼓，它培養的不只是音樂，而是專注力、節奏感、四肢協調、抗壓性和持續練習的習慣」。

除了常見的音樂與舞蹈外，少數網友也根據自身經驗提供了不同的才藝選項。有家長分享「我兒子學圍棋，對於邏輯思考、分析、決策、抗壓其實都蠻有幫助的」、「高爾夫球，長大後很多工作，會打高爾夫的就會被公司派出去聯誼、喝酒、抽獎，不會打的人留在公司繼續上班」、「讓小朋友學攀岩，理由是攀岩是少數左右手腳協調都有練習到，以及頭腦思考、膽量、柔軟度等等都有訓練」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國 才藝

延伸閱讀

學霸哥成教養難題？他狂玩電動奪榜首「弟弟難收心」 網勸：不能這樣比

痛苦練功逼哭鳳小岳！下定決心「小孩一定要給別人教」

烏龜脖變天鵝頸 芭蕾雕塑在優雅中養肌力

小學生送安親班還是請家教較「划算」？家長搖頭：不能這樣比

相關新聞

學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器

許多家長為了讓孩子能有多元發展，從小就會安排各式各樣的課程。近日Threads上一名家長提問，想知道大家針對孩子學的才藝，有沒有學過後覺得終身值得大推的項目。原PO也在留言區補充「目前除了游泳之外，還在探尋其他專長，有人4歲在學跆拳道的嗎」，話題一出，隨即引發許多家長與過來人的熱烈討論，紛紛傾囊相授自己心目中的神級才藝。

工人家庭出身到博士校長 吳寶嘉接連讓瀕危校逆勢翻紅

彰化縣永興國小校長吳寶嘉長期深耕偏鄉教育，曾讓一度面臨裁併校的廣興國小翻身，也在服務「非山非市」的永興國小後，透過延長照顧、改善校園及串連資源，成功化解減班危機。今年他代表彰化縣獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。