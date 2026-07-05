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工人家庭出身到博士校長 吳寶嘉接連讓瀕危校逆勢翻紅

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣永興國小校長吳寶嘉長期深耕偏鄉教育，今年他獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。圖／吳寶嘉提供
彰化縣永興國小校長吳寶嘉長期深耕偏鄉教育，今年他獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。圖／吳寶嘉提供

彰化縣永興國小校長吳寶嘉長期深耕偏鄉教育，曾讓一度面臨裁併校的廣興國小翻身，也在服務「非山非市」的永興國小後，透過延長照顧、改善校園及串連資源，成功化解減班危機。今年他代表彰化縣獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。

吳寶嘉出身工人家庭，父母都未完成國小學業，靠著四處打零工維持家計。他回憶，小時候放學後，父母仍在工作，他和弟弟只能先到麵攤賒帳吃麵，等母親每月領薪後再結清；假日也常跟著父母到磚窯廠、煉鋼廠，在一旁等待他們工作一整天。

這段成長經歷，讓他很早就明白，如果沒有公費身分求學，未來恐怕只能和父母一樣靠勞力維生。因此一路完成師院學業投入教職，之後取得彰化師範大學博士學位，並考取諮商心理師證照，將所學回饋教育現場。

也因為曾經歷資源匱乏，他始終選擇留在偏鄉小校服務，接任二林廣興國小校長時，全校僅33名學生，是彰化學生數最少的小學之一；經過努力成功突破百人，讓一度面臨裁併校的學校重獲新生。

吳寶嘉表示，不少偏鄉學童來自單親或隔代教養家庭，放學後缺乏照顧，因此歷任服務學校都推動平日延長照顧及寒暑假「第三學期」，讓孩子放學後及假期間仍能留在校園學習，希望學校能彌補家庭資源的不足，減輕家長負擔；相關師資與經費多半得靠校方自行撰寫計畫、四處募集資源。

3年前吳寶嘉轉任永靖鄉永興國小，再度迎接新的挑戰。當時學校面臨減班危機，但因屬「非山非市」學校，不具偏鄉資格，許多過去熟悉的補助資源無法適用。他重新串連地方資源、改善校園環境、推動延長照顧，並透過辦學口碑吸引鄰近鄉鎮家長跨區就讀，逐步穩定學生人數，成功為學校止血。

面對日益複雜的教育環境，他說，校長應站在第一線，成為教師與家長之間的橋梁與緩衝；他在開學時即主動向家長表明，自己就是學校臉書粉專的小編，有問題可直接反映，透過即時溝通，讓教師更專注於教學，也讓親師互動更順暢。

吳寶嘉認為，即使身處資源相對匱乏的環境，只要持續投入關懷、以利他精神深耕教育，依然能讓孩子在成長中看見希望與可能。

彰化縣永興國小校長吳寶嘉今年他獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。圖／吳寶嘉提供
彰化縣永興國小校長吳寶嘉今年他獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。圖／吳寶嘉提供

杏壇芬芳獎 彰化 彰化縣

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