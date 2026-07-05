43小學參與明日英文閱讀計畫 繪本聽讀熟悉語感

教育部委託中央大學推動明日英文閱讀計畫，透過英語繪本與有聲書聽讀，引導學生熟悉語感，進而培養閱讀興趣與習慣，114學年計畫已擴展至43所小學。

教育部今天發布新聞稿指出，為培養學生英語閱讀興趣、能力與習慣，國民及學前教育署自112學年起，委請中央大學推動「明日英文閱讀推廣試辦計畫」，透過「固定時間、固定地點、準時開始」的實施方式，引導學生大量聽讀內容重複且發音標準的英語繪本。

國教署提到，明日英文閱讀計畫有別於傳統偏重單字記憶與文法練習的英語學習方式，重視透過重複、大量且有趣的英語繪本與有聲書聽讀，引導學生從聽故事、指讀跟讀、先讀後聽，逐步進入輕量閱讀，讓學生熟悉語感，進而培養閱讀興趣與習慣，114學年已擴展至43所小學。

新北市二重國小結合繪本聽讀、唱跳律動與節慶活動，並於教室設置英語閱讀角及英語桌遊區，增加學生接觸英語的機會；學生對故事結合音樂與律動的學習方式接受度高，尤其喜歡重複性高、節奏感鮮明的英語繪本歌曲，也能在反覆聆聽與互動中，自然記住單字與句型。

屏東縣高樹國小以低年級學生為推動對象，每週安排英語聽讀時間，並於教室布置英語圖文卡與繪本的展示空間，營造沉浸式英語閱讀環境；學生從初期被動聽故事，逐漸能主動跟讀、看圖說英語，甚至在下課時間互相指認英語單字、分享繪本內容，對英語閱讀的接受度與興趣明顯提升。

國教署表示，明日英文閱讀計畫讓學生在輕鬆自然的環境中，大量接觸英語繪本與有聲資源，以興趣引導閱讀，以聽讀累積語感，協助學生建立英語學習信心與主動閱讀習慣；未來將持續支持更多學校及班級投入，讓英語閱讀成為日常學習的一部分，厚植學生英語能力與自主學習力。