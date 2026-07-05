快訊

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

「全網最醜的狗」長相太潦草爆紅 珍稀身分曝光20萬人傻了：很罕見

伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

聽新聞
0:00 / 0:00

43小學參與明日英文閱讀計畫 繪本聽讀熟悉語感

中央社／ 台北5日電

教育部委託中央大學推動明日英文閱讀計畫，透過英語繪本與有聲書聽讀，引導學生熟悉語感，進而培養閱讀興趣與習慣，114學年計畫已擴展至43所小學。

教育部今天發布新聞稿指出，為培養學生英語閱讀興趣、能力與習慣，國民及學前教育署自112學年起，委請中央大學推動「明日英文閱讀推廣試辦計畫」，透過「固定時間、固定地點、準時開始」的實施方式，引導學生大量聽讀內容重複且發音標準的英語繪本。

國教署提到，明日英文閱讀計畫有別於傳統偏重單字記憶與文法練習的英語學習方式，重視透過重複、大量且有趣的英語繪本與有聲書聽讀，引導學生從聽故事、指讀跟讀、先讀後聽，逐步進入輕量閱讀，讓學生熟悉語感，進而培養閱讀興趣與習慣，114學年已擴展至43所小學。

新北市二重國小結合繪本聽讀、唱跳律動與節慶活動，並於教室設置英語閱讀角及英語桌遊區，增加學生接觸英語的機會；學生對故事結合音樂與律動的學習方式接受度高，尤其喜歡重複性高、節奏感鮮明的英語繪本歌曲，也能在反覆聆聽與互動中，自然記住單字與句型。

屏東縣高樹國小以低年級學生為推動對象，每週安排英語聽讀時間，並於教室布置英語圖文卡與繪本的展示空間，營造沉浸式英語閱讀環境；學生從初期被動聽故事，逐漸能主動跟讀、看圖說英語，甚至在下課時間互相指認英語單字、分享繪本內容，對英語閱讀的接受度與興趣明顯提升。

國教署表示，明日英文閱讀計畫讓學生在輕鬆自然的環境中，大量接觸英語繪本與有聲資源，以興趣引導閱讀，以聽讀累積語感，協助學生建立英語學習信心與主動閱讀習慣；未來將持續支持更多學校及班級投入，讓英語閱讀成為日常學習的一部分，厚植學生英語能力與自主學習力。

繪本 英文 英語

延伸閱讀

124校參與本土語沉浸教學 結合礦業、掃帚工藝

英文考7分竟成補教名師！賴世雄苦讀逆襲

桃園市圖夏令營引領青少年自主學習

AI世代閱讀能力成升學關鍵 獲獎老師張雅婷曝5本好書清單

相關新聞

突破1700奈米發光限制 台大研究登頂尖期刊 助攻生醫成像、夜視照明

近年生醫影像、夜視系統、食品檢測等技術快速發展，近紅外光（near-infrared, NIR）已成為新世代光電應用的重要光源。其中，波長超過1700奈米的近紅外線III區（NIR-III）因具備較低光散射與較低背景自體螢光的優勢，可提升訊號收集效率並降低對待測系統的干擾，因而受到國際材料與光電領域的高度關注。然而，目前NIR-III固態螢光材料仍明顯不足，台灣大學化學系特聘教授劉如熹研究團隊近日發表國際綜述論文，提出NIR-III螢光粉的設計原則與未來發展路線，為生醫成像、智慧感測及光通訊等應用提供材料研發方向。

工人家庭出身到博士校長 吳寶嘉接連讓瀕危校逆勢翻紅

彰化縣永興國小校長吳寶嘉長期深耕偏鄉教育，曾讓一度面臨裁併校的廣興國小翻身，也在服務「非山非市」的永興國小後，透過延長照顧、改善校園及串連資源，成功化解減班危機。今年他代表彰化縣獲選教育部杏壇芬芳獎，以長年投入教育、翻轉弱勢學校的成果，獲得國家級肯定。

高教地震／當教授太血汗 非資工博士靠AI跨進科技業

「升等就是要擠出你的血肉！」一名非資工背景的頂大經濟博士，不希望還沒升等就「人生登出」，在博後階段毅然停損。他抓準ChatGPT趨勢，靠著精準的技能變現，成功跨界成為科技業搶手的AI全端工程師，演繹本土博士的成功蛻變。這是一場關於「自我判讀」與「果斷停損」的職涯豪賭。

分科選系 商管看數乙 電資拚化學

分科測驗周末登場，升學輔導平台分析，今年參與分發的系組，約有一四五種採計組合，若學生想角逐頂大商管科系，務必把握數乙；若志在熱門的電資等系，除了數甲，化學也是關鍵，醫牙、藥學、公衛等則要留意化學與生物。

校園新鮮事／數位教學「雙管齊下」 斗六鎮東國小師收服家長

平板、ＡＩ走進校園，不少家長擔心孩子沉迷網路、影響學習成效。雲林縣斗六市鎮東國小教師郭滿洲早在新冠肺炎疫情爆發前便推動數位教學，讓學生將平板帶回家學習。她雙管齊下，同時教育學生、家長，成功提升孩子學習成效，教學模式吸引香港教師連續三年跨海到校觀課交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。