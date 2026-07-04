不滿幼兒遭不當對待…家長朝幼兒園怒丟雞蛋 警依社維法查辦

基隆市1家幼兒園發生教保人員不當對待幼兒事件，今天有家長朝幼兒園的鐵門丟擲雞蛋，宣洩內心憤怒。警方說，將依社會秩序維護法偵辦，是否涉嫌毀損等刑責，一併蒐證，依法究辦。

周姓男子上月中旬幫兒子洗澡時，發現上臂有瘀青，詢問得知在幼兒園午休時間沒睡覺，被教保員捏到瘀青，決定驗傷提告，並在臉書的在地社團公開這件事。

基市府昨天公布行政調查結果，教保服務人員違法事件認定委員會認定2名教保服務人員，違反法令各處罰鍰40萬元，且終身不得擔任教保服務人員。幼兒園負責人處罰6萬元，幼兒園停止招生1年，並自次學期起解除準公共教保服務機構契約。

周男上月18日在社群平台臉書社團貼文，指幫小孩洗澡時，發現上臂有大片瘀青，詢問小孩得知，小孩因為午休沒睡覺，被教保員捏到瘀青，便帶小孩到醫院驗傷並提告。

基市府當天接獲通報，派員前往幼兒園了解情形，並保存監視錄影畫面及相關事證資料。教育處也組成調查小組釐清事實，並要求幼兒園立即將涉案教保人員暫時停職。

基市府昨天公布行政調查內容，指7月2日召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，認定2名教保服務人員違反教保服務人員條例，各處罰鍰40萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園負責人處罰6萬元，停止招生1年，並自次學期起解決準公共教保服務機構契約。

多名就讀這家幼兒園的家長，今到幼兒園門口丟雞蛋，並拉白布條拉議。周男說，證據顯示他的兒子受害不是單一個案，市府處罰幼兒園停招1年，負責人罰鍰6萬元，家長不能接受。

基隆市長謝國樑表示，第1階段行政調查已完成，接著進行第2階段調查，如確認不當對待幼兒情形非單一班級，而是涉及超過一個班級，不排除對幼兒園作出最重停業處分。

基隆市警三分局表示，民眾至幼兒園丟雞蛋行為，將依社會秩序維護法偵辦，如有涉毀損等刑責，一併蒐證，依法究辦。警方呼籲民眾理性表達訴求，切勿以「私行不正義」的非法行為表達不滿，並已加強這家幼兒園周邊巡邏及安全維護勤務，防止衝突再度發生，維護社會秩序。

基隆市1家幼兒園今天遭家長丟擲雞蛋，警方加強周邊巡邏及安全維護勤務，防止衝突再度發生，維護社會秩序。記者邱瑞杰／翻攝