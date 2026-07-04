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國小師控遭校長霸凌慘住院 北市教育局冷回「歡迎提告」道歉了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市太平國小陳姓校長被指控對張姓女教師職場霸凌，目前女老師仍在醫院；據傳，張姓老師家屬稱，教育局調查後不成立，還說若教師不服，歡迎提告。示意圖／ingimage
台北市太平國小陳姓校長被指控對張姓女教師職場霸凌，目前女老師仍在醫院；據傳，張姓老師家屬稱，教育局調查後不成立，還說若教師不服，歡迎提告。示意圖／ingimage

台北市太平國小陳姓校長被指控對張姓女教師職場霸凌，目前女老師仍在醫院，據傳，張姓老師家屬稱，教育局調查後不成立，還說若教師不服，歡迎提告。教育局回應，持續關心張老師的復原狀況，至於歡迎提告部分原回應並不恰當，也非局處立場也將檢討責任，此對造成當事人誤解及困擾致歉。

根據「鏡新聞」報導，張姓女教師為食農教育主辦人，但活動日期與校園研習撞期，她選擇在學校協助活動時，卻被校方認為是曠職，監視器拍到陳姓校長叫張姓老師到教室外對談，10多分鐘結束後，老師情緒緊繃、崩潰，才向教育局提出職場霸凌。

然而，老師的家屬質疑調查過程有疑慮，最後認定不成案。教育局回應，若不服調查結果，收到調查結果30日可提出申訴，歡迎提告，比較好澄清。回應更引起家屬不滿。

教育局表示，在接獲申訴後，已依法定程序組成包含外部專業人士在內的調查小組，秉持客觀公正、毋枉毋縱的原則進行慎重處理。

同時，在7月3日自社群平台（Threads）上了解張老師住院情形後，已請駐區督學即刻瞭解狀況，表達希望到院慰問，後續也將持續關心張老師的復原狀況。

教育局說，充分理解當事教師在過程中所承受的壓力與家屬的訴求，若當事人對調查結果不服，教育局絕對尊重並保障其依法提出救濟的權利，確保教師自身權益獲得充分保障。

針對教育局回應「歡迎提告」一事，教育局說，原回應並不恰當，非局處立場也將檢討責任，此對造成當事人誤解及困擾致歉。強調對於此事嚴肅看待，對於任何形式的校園霸凌與職場霸凌，均秉持「零容忍」的絕對標準與嚴正立場。

教育局說，極為重視及關心第一線教師的心理健康，並提供北市教師諮詢與心理支持服務管道服務，若在教學現場、行政溝通或職場人際上面臨壓力、焦慮與情緒困擾時，也會持續督導各校首長落實正向溝通與同理心領導，共同守護校園的和諧與安定。

霸凌 教育局

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