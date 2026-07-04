彰化縣國小校長遴選爭議教育處「依法辦理」 調動名單出爐

彰化縣115學年度國民小學校長遴選委員會第一階段結果揭曉，國小方面原本僅兩所國小沒校長填報要調過去，遴選後變成9所國小，國中方面經調動後有兩所學校沒人去，合計11所國中小學校長遴選留待第二階段開缺。

這次遴選結果另有疑議的部分是縣長王惠美第一屆剛就任，國中小學校長在前縣長魏明谷任內已完成寒假調動作業，部分家長不滿調動結果紛紛陳情，當時鬧得沸沸揚揚，王惠美宣布改為每年暑假遴選，那時到現在任期7.5年的校長能不能參加這次遴選？引起教育界爭議。

彰化縣縣115學年度國民小學校長遴選結果，任滿7.5年校長有僑信國小黃榮森，及線西國小陳龍彬、員林國小蕭勝斌、梧鳳國小李世翔、湳雅國小賴益進、大新國小黃信君，都填留任原校，延任到民國116年7月31日。縣政府教育處今表示，國教法16條規定，校長任期可以延長至任期屆滿的當學年終了之日止。

教育處「依法行事」仍有爭議，有教育界人士認為除了偏鄉，校長任滿4年、8年就應依規定調動，「逾期留原校於法不合」。也有認為7.5年是第一任3.5年加第二任4年當然可以調動，反對的指稱第一任4年加第二任3.5年不能申請調動。一名校長表示，遴選結果已公告，塵埃落定，說再多也沒用。

國小校長第一階段遴選結果如下：柯文吉調任大竹國小、鄭玟玟調任聯興國小、劉坤山調任村東國小、蔡幸娟調任舊館國小，陳俊文調任橋頭國小、陳瑩綺調任村上國小，黃宏田調任青山國小、鄧仕文調任三條國小。黃姿綺調任大興國小、張通信調任明湖國小、王明雅調任大嘉國小、王聖賢調任大同國小、廖松圳調任永靖國小、吳旻誠調任埔心國小。

國中校長第一階段遴選結果如下：李錦仁調鹿鳴國中、葉方琦調鹿港國中。

國小校長遴選第二階段開缺的學校有和美、文開、日新、水尾、海埔、土庫、草港、復興、鹿港等9校。國中校長遴選第二階段開缺的有民權華德福國中小學、秀水國中。第二階段遴選受理曾任校長、候用校長申請。