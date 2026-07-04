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金門科技人文夏令營 學童笑中學AI

聯合報／ 教育事業部
由金門中正國小、聯合報教育事業部合辦的「故事製造所——科技人文夏令營」昨天舉行結營典禮，校長、教務主任與同學開心拍大合照。圖／教育事業部
由金門中正國小、聯合報教育事業部合辦的「故事製造所——科技人文夏令營」昨天舉行結營典禮，校長、教務主任與同學開心拍大合照。圖／教育事業部

金門縣政府指導，金門中正國小、聯合報教育事業部合辦的「故事製造所——科技人文夏令營」昨天舉行結營典禮。學員在三天內運用多種AI工具，團隊合作完成介紹金門在地故事的電子報，從故事發想、圖像生成到音樂創作，體驗AI創作流程，及如何與科技協作。

主辦單位表示，營隊以AI素養為核心，學生分組從金門景點、美食等在地特色中選定主題，再依抽到的故事條件共同發想劇情，利用ChatGPT生成圖像、以Suno創作主題曲，最後透過Canva製作電子報，將文字、影像與音樂整合成完整作品。

多數學生這是第一次大量運用AI工具。尤其創作歌曲時，如何寫出符合期待的歌詞與提示詞（Prompt）成為最大挑戰，大家反覆討論、分工修改，一次次調整內容，直到生成理想作品。學生也因此體會，即使AI功能強大，仍需要清楚表達需求、持續修正，才能得到最好的成果。

成果發表會上，各組輪流分享創作成果。其中一組創作歌曲〈勇敢去做〉，以輕快電子曲風鼓勵大家面對困難時，只要心中懷抱希望與勇氣，就能迎向挑戰。另一組則因生成歌曲前忘記刪除歌詞中的「主歌」、「副歌」等標示，AI竟將這些文字直接唱進歌曲裡，讓全場笑聲不斷。老師也藉此提醒學生，AI並非萬能，因此更需要培養檢查與判斷能力。

中正國小校長陳為信表示，三天前勉勵同學認真學習，如今看到一件件精彩作品，讓他十分驚喜。他仔細閱讀每組電子報、聆聽AI生成的歌曲後，大讚學生「真的都很棒、很優秀」，也鼓勵大家返家後持續發揮創意，運用所學設計一份別具心意的父親節禮物。

陳為信也感謝聯合報教育事業部跨海前往金門辦理營隊，帶來專業師資與豐富課程，讓學生在實作中提升AI素養與團隊合作能力。教務主任許凱凌則表示，學生的成果令人驚艷，未來將把作品放大印製張貼於校園，讓更多人看見孩子們的創意與學習成果。

成員正在思考要如何下提示詞，AI才能生成期待中的圖片。圖／教育事業部
成員正在思考要如何下提示詞，AI才能生成期待中的圖片。圖／教育事業部

中正國小校長陳為信看到大家創作出精彩的電子報，開心又驕傲。圖／教育事業部
中正國小校長陳為信看到大家創作出精彩的電子報，開心又驕傲。圖／教育事業部

夏令營 金門 AI

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